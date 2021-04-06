У 2018 році львівське АТП-1 уже отримало 100 автобусів МАЗ, куплених у лізинг

Львів відмовляється від купівлі автобусів державної білоруської компанії МАЗ, яка перемагає у тендері на поставку 100 автобусів для АТП-1 за кошти Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Натомість місто звернеться до ЄІБ, щоб оголосити новий конкурс. Про це 6 квітня повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Перемагає білоруська компанія. Такий висновок експертів ЄІБ. Вони дали найкращу ціну. Чи ми будемо акцептувати цей тендер? Ні. Ми будемо оголошувати новий, маючи надію, що в новому тендері все-таки переможе українська компанія», – сказав він у відеозверненні.

Також Андрій Садовий звернувся до Кабінету Міністрів з проханням ввести так звані захисні тарифи або мито на закупівлю громадського транспорту за кордоном, аби захистити українських виробників. Крім того, він звернувся до мерів усіх українських міст при купівлі нового громадського транспорту віддавати перевагу українським виробникам. Своє відео він також записав біля автобусів, вироблених у Львові місцевим концерном «Електрон».

Як інформував ZAXID.NET, міжнародний тендер на поставку 100 автобусів АТП-1 оголосили майже рік тому. На початку січня міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що тендер завершується і в ньому, ймовірно, переможе державний Мінський автобусний завод (МАЗ), чия пропозиція буде найдешевшою. Через політичну ситуацію в цій країні Андрій Садовий звернувся до уряду за роз’ясненнями про допустимість співпраці з білоруськими держкомпаніями. Реакції від Кабміну на це звернення не було.

У свою чергу львівський концерн «Електрон», який також бере участь у тендері, теж відреагував на можливу перемогу МАЗу та звернувся до Верховної Ради та уряду через дискримінаційні, на переконання компанії, умови закупівель для українських виробників. Компанія закликала ухвалити низку законопроектів та постанов, аби це виправити. Крім того, прес-служба концерну зазначила, що пропозиція «Електрону» дорожча, оскільки він пропонує автобуси марки А185 нового покоління, тоді як МАЗ 203 належить до попереднього покоління.

Нагадаємо, раніше Львівська міська рада замовила 10 тридцятиметрових трамваїв в «Електрону». Окрім того, львівські приватні перевізники мають замовити в «Електрону» 200 електробусів, а ще 50 закупить місто. Раніше ж місто вже отримало від «Електрону» 115 автобусів А185, ще 20 таких автобусів концерн зробив для Ужгорода. Але проблема у тому, що зараз підприємство не може швидко виготовити необхідну місту кількість автобусів. Проте сам концерн переконує, що при перемозі в тендері на 100 автобусів від ЄІБ план поставок виконає вчасно.

Водночас продукцію МАЗ активно купують багато українських міст, зокрема, Київ, Тернопіль, Запоріжжя, Миколаїв, Кропивницький, Кривий Ріг, Калуш, Дніпро, Маріуполь, Одеса тощо. У 2018 році львівське АТП-1 уже отримало 100 автобусів МАЗ, куплених у лізинг.