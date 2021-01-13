Тендер на закупівлю 100 нових великих автобусів для Львова виграє МАЗ

Після того як з'ясувалося, що у тендері на закупівлю 100 нових автобусів для Львова перемагає білоруська компанія МАЗ, мер Андрій Садовий звернувся до уряду за роз'ясненнями про допустимість співпраці з білоруськими держкомпаніями, зважаючи на політичну ситуацію у цій країні. У разі скасування цього тендеру і оголошення нового Львову доведеться відкласти отримання нових автобусів мінімум на рік.

Нагадаємо, у лютому 2020 року комунальне АТП-1 оголосило міжнародний тендер на закупівлю 100 нових автобусів, які перевізник планував закупити у межах співпраці з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).

13 січня міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що тендер на закупівлю нових автобусів завершується. Скоріш за все, перемогу отримає Мінський автобусний завод (МАЗ) – державне підприємство Білорусі.

«За оцінками міжнародних експертів, найвигіднішу пропозицію подала білоруська компанія МАЗ. Пропозиції інших учасників тендеру або значно дорожчі, або не відповідають технічним вимогам конкурсу. І тут питання. Чи маємо ми моральне право купувати автобуси в Білорусі? Тут маю нагадати, що Верховна рада України визнала президентські вибори в цій країні недемократичними. Мирні страйки білоруських громадян, в тому числі працівників МАЗу, регулярно придушують силовики. Відповідь на це питання я б хотів почути від керівництва Європейського банку, Кабінету міністрів та львів’ян», – написав Садовий у Facebook.

Він також додав, що у разі скасування тендеру львів'янам доведеться чекати на нові автобуси більше року. Мер уже звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з офіційний листом, у якому просить роз’яснити, чи співпраця з білоруським заводом не суперечитиме зовнішній політиці України. Без цього пояснення, за словами Андрія Садового, міська рада не зможе укласти угоду з МАЗом.

Андрій Садовий звернувся до прем'єр-міністра за поясненнями ситуації щодо співпраці з білоруською компанією

Нагадаємо, раніше Львівська міська рада замовила 10 тридцятиметрових трамваїв львівського виробника «Електрон». Окрім того, львівські приватні перевізники мають замовити в «Електрону» 50 електробусів. Ще 200 електробусів закупить комунальний перевізник АТП-1 – зараз триває відповідний тендер. «Електрон» виготовляє і автобуси, які їздять вулицями Львова, але проблема у тому, що це підприємство наразі не може швидко виготовити необхідну місту кількість автобусів.

Варто зауважити, що продукцію МАЗ активно купують багато українських міст. Наприклад, у 2021 році автобуси МАЗ закупляє Київ (120 шт.), Тернопіль (15 шт.), Запоріжжя (50 шт.), Миколаїв (50 шт.) і Кропивницький (10 шт.). Торік автобуси МАЗ отримали Київ, Миколаїв Кривий Ріг, Калуш та Дінпро. Минулого року МАЗи також купували комунальні перевізники Києва, Калуша, Тернополя, Дніпра, Маріуполя, Одеси, Кривого Рогу та інших українських міст.

У 2018 році львівське АТП-1 уже отримало 100 автобусів МАЗ, куплених у лізинг.

ВАТ «Мінський автомобільний завод» — це найбільше державне підприємство Білорусі з випуску вантажівок, автобусів і тролейбусів. Після минулорічних президентських виборів працівники цього заводу оголосили страйк, не погоджуючись з очевидно сфальсифікованими результатами виборів.