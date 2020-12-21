Автобуси виїдуть на маршрут №53

Львівське приватне АТП «Успіх БМ» купило два вживані автобуси Mercedes-Benz Evobus 0530 Citaro, що раніше курсували в Берліні Вже цього тижня їх тестуватимуть на маршруті №53, що курсує від Галицького перехрестя на просп. Червоної Калини.

Як розповів ZAXID.NET співзасновник ТзОВ «Успіх БМ» Володимир Іськович, один такий автобус, що вміщує 103 пасажири, коштує понад мільйон гривень.

«Ми купували автобуси в кредит. Один автобус коштує близько 1,1 млн грн. Цього тижня будемо їх тестувати на маршруті №53, якщо вони нам підійдуть, тоді будемо замовляти інші партії. Загалом плануємо придбати до 10 автобусів Mercedes», – розповів Володимир Іськович.

Автобус обладнаний двигуном класу Євро-5, електронними гальмівними системами ABS, ASR, EBS, функціями опускання та підйому кузова автобуса під час посадки пасажирів, автоматичним клімат-контролем та відеонаглядом у салоні, а також простором для дитячих і інвалідних візків.

Раніше автобуси курсували в Берліні й мають німецькі сертифікати техоглядів. Їх загальний пробіг становить близько 600 тис. км і, за словами Володимира Іськовича, зможуть прослужити у Львові ще 10 років.

Зазначимо, що АТП «Успіх БМ» обслуговує у Львові маршрути №48, 49, 50, 51 та 53. Автобуси великого класу їздять лише на маршруті №53.

Нагадаємо, що перевізники Львова планують купити 250 електробусів львівського концерну «Електрон». Їх постачатимуть місту впродовж наступних трьох років. Крім цього, об’єднаний концерн львівських перевізників «Екопастранс» придбав та випустив на маршрути вживані автобуси Solaris із Норвегії.