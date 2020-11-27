Повноцінно діяти єдина на усій території Львівської ОТГ траспортна мережа зможе не раніше, ніж з 1 січня, і то за умови, що Верховна Рада внесе необхідні зміни до закону про транспорт

Львівська міська рада розробила схему руху громадського транспорту населеними пунктами майбутньої Львівської ОТГ. Щоб забезпечити транспортом усі села та містечка новоствореної ОТГ деякі міські маршрути мають продовжити, а також запустити п'ять нових. Львівська міськрада уже звернулася до ЛОДА, щоб погодити ці маршрути, проте отримала відмову. Там кажуть, що таке погодження не входить у повноваження облдержадміністрації.

Ще у жовтні виконком Львівської міськради затвердив 9 нових маршрутів, які мають курсувати до населених пунктів Львівської ОТГ. У листопаді ці маршрути подали на погодження в ЛОДА, але департамент транспорту ЛОДА їх не погодив. Причина у тому, що наразі мерія не може організовувати рух міських автобусних маршрутів до населених пунктів, які юридично увійдуть до складу Львова лише з 1 січня 2021 року.

«Міська рада хоче, щоб ми вийшли за межі наших повноважень. Вони звернулися до нас із проханням посприяти погодженню виконавчими органами ЛОДА схем нових міських маршрутів. Але у нас немає таких повноважень погоджувати міські маршрути. Львівська міськрада звернулася завчасно і хотіла, щоби ми продовжили їхні міські маршрути, до яких ми відношення не маємо. Коли будуть офіційні зміни в адміністративно-територіальному устрої, то ми офіційно листом звернемося до Львівської ОТГ з пропозицією прийняти певні маршрути. Йдеться приблизно про 10 маршрутів. Надалі вже Львівська ОТГ буде займатися проведенням конкурсів і затвердженням маршрутів, а також укладанням договорів. А паспорт маршруту має погоджувати Нацполіція», – пояснив у коментарі ZAXID.NET заступник голови Львівської ОДА Тарас Грень.

За словами начальника управління транспорту Львівської міськрада Ореста Олеськіва, схему хотіли погодити швилше, щоб уже зараз забезпечити міським транспортом населені пункти, які мають увійти у Львівську ОТГ. Проте, за його словами, ще досі не проголосовані зміни до закону про транспорт. Лише після того, як їх прийме Верховна Рада, ОТГ зможуть виступати замовником маршрутів у своїх межах.

«Наразі залишається чекати, буде так званий перехідний етап. На сьогоднішній день найгірше, що остаточно не затверджені процедури передачі маршрутів між замовниками. Але єдине можу сказати, що точно не буде такого, що населені пункти залишаться без транспорту», – пояснив Орест Олеськів.

Як розповів у коментарі ZAXID.NET інспектор відділу безпеки дорожнього руху патрульної поліції Львівської області Віктор Бондар, поліція погоджує відповідність схеми до вимог безпеки руху, а саму схему затверджує організатор перевезень.

«В ЛОДА є укладені договори з перевізниками, наразі вона не буде їх розривати. Поки що ЛОДА є організатором перевезень у тих населених пунктах, які є за межами Львова і мають увійти до Львівської ОТГ. Але скоро ці функції перейдуть до Львівської ОТГ. Тоді будемо затверджувати у тій частині, яка належить до наших повноважень. За законодавством ми на розгляд матимемо 30 днів, але, зазвичай, це все відбувається значно швидше», – розповів інспектор відділу безпеки дорожнього руху патрульної поліції Львівської області Віктор Бондар.

Нагадаємо, як повідомляв ZAXID.NET напередодні, ЛОДА не погодила нову транспортну схему Львівської ОТГ. Це означає, що міські автобуси наразі не можуть їздити до сусідніх сіл та міст. Адже юридично Львівська ОТГ почне діяти з 1 січня 2021 року.

Згідно із новою транспортною схемою, міські автобуси мають поїхати зі Львова до Гряди, Малехова, Волі Гамулецької, Великого Дорошева, Зашкова, Великих і Малих Грибовичів, Гамаліївки, Малих Підлісок, Завадова, Зарудців, Ситихова, Підрясного, Рясне-Руського, Підбірців та Дублян. Зокрема 4 міські маршрути мали би продовжити, а також запустити 5 нових напрямків.

Тариф на проїзд у громадському транспорті планують встановити однаковим на території усієї Львівської ОТГ.