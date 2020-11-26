Міські автобуси планували продовжити до сіл та міст, що ввійшли до Львівської ОТГ

Львівська облдержадміністрація не погодила нову транспортну схему Львівської ОТГ, за якою міські автобуси мали б курсувати до сіл та містечок, що об’єдналися зі Львовом. У ЛОДА кажуть, що не готові розривати вже укладені договори з обласними перевізниками.

Юридично Львівська ОТГ почне діяти з 1 січня 2021 року. Тоді ж міські автобуси, нову схему яких виконком ЛМР затвердив на початку жовтня, мали б поїхати зі Львова у 16 сіл та міст. Нову транспортну схему подали на погодження в ЛОДА, Однак, як повідомив 16 листопада керівник управління транспорту ЛМР Орест Олеськів, департамент транспорту Львівської ОДА цю схему не погодив.

«На наш запит ми отримали відмову, аргументовану тим, що ми ще не маєм юридичних повноважень, а також, що в ОДА є підписані договори з перевізниками по цих напрямках, і вони не готові їх достроково розривати. Плануємо додатково спілкуватися з представниками ЛОДА, можливо вдасться домовитися по певних напрямках, адже маємо активний запит від мешканців Підбірців, бо там немає хорошого сполучення. Відзначу, що по цьому маршруту ми ще в травні зверталися, але теж отримали відмову без аргументації», – пояснив Орест Олеськів.

Міські автобуси мали поїхати зі Львова до Гряди, Малехова, Волі Гамулецької, Великого Дорошева, Зашкова, Великих і Малих Грибовичів, Гамаліївки, Малих Підлісок, Завадова, Зарудців, Ситихова, Підрясного, Рясне-Руського, Підбірців та Дублян. Деякі маршрути мали продовжити, а до найбільш віддалених сіл планували запустити нові. Вони мали курсувати за такими ж схемами, за якими зараз їздять приміські автобуси цих напрямків.