«Електрон» виготовить 250 електробусів для Львова

У четвер, 10 вересня, ЛКП «Львівелектротранс», ПрАТ«Концерн-Електрон та «ЕКОПАСТРАНС» підписали меморандум на поставку 250 електробусів. Меморандум передбачає, що продовж наступних трьох років 200 електробусів закуплять приватні перевізники, а 50 – місто.

За словами заступника директора департаменту ЖКГ Львівської міськради Андрія Білого, електробуси будуть заряджатися раз на день. Довжина одного електробуса становитиме 10 метрів. Компанія «Електрон» розробить нові технічні умови автобусів спеціально для потреб Львова.

«"Електрон" готовий для цього окремо розробити технічну документацію, і зробити дуже добру ціну на електробуси для львівських перевізників. Тому приватні перевізники готові купити 200 одиниць за декілька років, тобто оновити практично весь свій рухомий склад. Так само ми хочемо і у ЛКП «Львівелектротранс» закупити, для початку, 50 електробусів», – розповів Андрій Білий.

За словами мера Львова Андрія Садового, собівартість кілометра проїзду електробусу становить 8 грн, коли звичайного автобуса – у 2-3 рази більше. Першу модель електробусу «Електрон» має виготовити упродовж 8 місяців.

Електробуси концерн приватних перевізників «Екопастранс» та ЛКП «Львівелектротранс» закуплять у лізинг. Львівська мерія зараз напрацює механізм, як компенсувати відсотки за лізинг, аби перевізникам було легше придбати електробуси.

Зараз вулицями Львова їздить один електробус «Електрон», який купили у 2015 році. Електробус розвиває швидкість до 70 км/год, за день може проїжджати без підзарядки 200 км.

Нагадаємо, 2 вересня у Львові підписали угоду з переможцем тендеру на постачання 10 нових низькопідлогових трамваїв у рамках проекту «Міський громадський транспорт України» від Європейського інвестиційного банку. Окрім того, міськрада планує закупити 100 тролейбусів з автономним ходом. Торік ЛКП «Львівелектротранс» отримало 50 низькопідлогових тролейбусів.

Львівські компанії-перевізники «АТП-14630», «Міра і К» та «Фіакр-Львів» об’єдналися у концерн «ЕКОПАСТРАНС» на початку серпня цього року. За даними YouControl, керівником концерну екс-голова Яворівської РДА Ігор Самардак.