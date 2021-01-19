Ще більше якісного громадського транспорту. Завершується тендер на закупівлю 100 дванадцятиметрових низькопідлогових автобусів для Львова. Містяни швидко звикли до якісно іншого та нового громадського транспорту на маршрутах. Тож оці іржаві розвалюхи «Богдани» та «Еталони» стають історією.

Це програма «Стінка на стінку» і сьогодні будемо говорити не так про гроші, а про мораль. До розмови ми запросили Андрія Білого, заступника директора департаменту ЖКГ та інфраструктури львівської мерії, та депутата Львівської міськради та голову транспортної комісії Ігоря Зінкевича.

Та перед тим, як перейдемо до дискусії, нагадаємо чому, власне, згадали про мораль у питанні замовлення нового транспорту для Львова. Закупівля автобусів, трамваїв та тролейбусів відбувається у межах співпраці з Європейським інвестиційним банком. І згідно з оцінками міжнародних експертів, найвигіднішу пропозицію на тендер цього року подала саме білоруська компанія «МАЗ». Пропозиції інших учасників тендеру або значно дорожчі, або не відповідають технічним вимогам конкурсу. І тут питання: чи маємо ми моральне право купувати автобуси в Білорусі? Де навіть працівники МАЗу виходили масово на протести. Це питання поставив міський голова Львова Андрій Садовий у своєму публічному дописі. Тож давайте розвинемо цю тему.