Автобуси поїдуть до сіл та міст ОТГ із 1 січня

Із 1 січня Львівська міськрада запустить низку автобусів, що курсуватимуть до сіл та міст Львівської ОТГ. Управління транспорту ЛМР укладе з перевізниками тимчасові договори на обслуговування п'яти нових маршрутів, а чотири наявні продовжить.

Виконком ЛМР затвердив нову транспортну схему Львівської ОТГ ще на початку жовтня, втім кілька місяців Львівська міськрада та ЛОДА не могли дійти згоди щодо запуску маршрутів, адже низка нових міських маршрутів мали б дублювати обласні.

Керівник управління транспорту ЛМР Орест Олеськів розповів ZAXID.NET, що після того, як депутати ЛМР 29 грудня підтримали ухвалу про об’єднання сусідніх населених пунктів зі Львовом у ОТГ, поліція погодила нову транспортну схему і з 1 січня її поступово почнуть запроваджувати.

«Ми запускатимемо нові маршрути поступово, але згідно з тим переліком, який затвердили на виконкомі ще у жовтні. Зокрема, спершу запустимо автобуси до ближніх зі Львовом сіл і міст», – розповів Орест Олеськів.

Як повідомили 31 грудня у прес-службі ЛМР, від завтра, 1 січня, на маршрути мають виїхати всі анонсовані раніше автобуси:

№1а (м. Дубляни – с. Малехів – пл. Галицька)

№22 (вул. Зернова – с. Брюховичі – с. Воля Гамулецька – с. Гряда)

№55 (с. Збиранка – пл. Різні)

№56 (с. Великі Грибовичі – с. Малехів – станція «Підзамче»)

№58 ( станція «Підзамче» – с. Завадів)

№59 ( станція «Підзамче» – с. Зарудці)

№60 ( станція «Підзамче» – Ситихів)

№61 ( с. Підрясне – с. Підбірці)

№62 (станція «Підзамче» – с. Малі Грибовичі).

У мерії не уточнюють, скільки автобусів курсуватиме на цих маршрутах та якої вони будуть пасажиромісткості. Згодом управління транспорту має підписати тимчасові договори з перевізниками на обслуговування на три місяці, упродовж яких мають провести конкурс перевізників на ці маршрути та підписати з переможцями постійні договори.

Нагадаємо, що до Львівської ОТГ увійшли Львівська, Винниківська, Дублянська міські громади, Брюховицька та Рудненська селищні громади, а також Грибовицька, Грядівська, Зашківська, Лисиничівська, Малехівська та Рясне-Руська сільські громади – загалом 18 міст та сіл.