Депутати Львівської міської ради під час засідання сесії 29 грудня проголосували за рішення, які юридично дають старт роботі Львівської ОТГ. Депутати погодили ліквідацію місцевих рад на території Львівської громади та поширили повноваження Львівської міської ради на села та містечка ОТГ. У подальшому у громадах мають сформувати старостинські округи та обрати старост.

Зокрема, депутати проголосували за ухвалу «Про функціонування Львівської територіальної громади». Відтепер повноваження департаментів, управлінь Львівської міськради поширюються на територію всієї Львівської територіальної громади. Це рішення також закріпляє населенні пункти Львівської ОТГ за Шевченківською, Залізничною та Личаківською районними адміністраціями. У населених пунктах Львівської громади тепер діятимуть всі міські програми, як допомога бійцям АТО, закупівля обладнання у заклади освіти тощо.

Це рішення міської ради буде діяти тимчасово – до 5 лютого, поки не сформуються старостинські округи і новий виконком міської ради. Згідно з ухвалою, мер Львова Андрій Садовий має до 25 січня подати депутатам пропозиції щодо складу нового виконавчого комітету ЛМР та організації діяльності старостинських округів та старост.

Також депутати ЛМР проголосували за рішення про ліквідацію місцевих рад Львівської ОТГ. Це означає, що на території громад не будуть приймати окремі бюджети і не матимуть потреби відкривати рахунки в казначействі. Ця ухвала дасть старт роботі 10 ліквідаційних комісій, які будуть займатися передачею документів, майна, грошей і зобов’язань громад Львівській міськраді. На період реорганізації виконавчий комітет міської ради буде утримувати працівників місцевих рад Львівської ОТГ.

Ще дві ухвали, за які проголосували депутати ЛМР, стосуються передачі у власність Львівської ОТГ шкіл, дитсадків, медичних та закладів культури Жовківської та Пустомитівської районних рад. Раніше вони були на утриманні районних рад, тепер же переходять у підпорядкування Львівської ОТГ.

Зазначимо, що у подальшому в межах Львівської ОТГ мають сформувати старостинські округи і обрати старост. Львівська міська рада має затвердити їхні функції та сферу компетенції у структурі Львівської міської ради. Також у міській раді Львова мають сформувати новий виконавчий комітет.