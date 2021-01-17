«Електрон» переконує, що його автобуси якісніші за запропоновані білоруською компанією МАЗ і тому дорожчі

Концерн «Електрон», який бере участь у тендері на поставку 100 автобусів для львівського АТП-1 за кошти Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), звернувся до Верховної Ради та уряду через дискримінаційні, на переконання компанії, умови закупівель для українських виробників. Компанія закликає ухвалити низку законопроектів та постанов, аби це виправити.

Як інформував ZAXID.NET, міжнародний тендер на поставку 100 автобусів АТП-1 оголосили майже рік тому. Нещодавно міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що тендер завершується і в ньому, ймовірно, переможе державний Мінський автобусний завод (МАЗ), чия пропозиція буде найдешевшою. Через політичну ситуацію в цій країні Андрій Садовий звернувся до уряду за роз’ясненнями про допустимість співпраці з білоруськими держкомпаніями.

У свою чергу львівський концерн «Електрон» також відреагував на можливу перемогу МАЗу в тендері. Як повідомила прес-служба компанії на Facebook 16 січня, пропозиція «Електрону» дорожча, оскільки він пропонує АТП-1 автобуси марки А185 нового покоління, тоді як МАЗ 203 належить до попереднього покоління.

«Їх ціна виправдана економічною ефективністю в експлуатації протягом так званого життєвого циклу з гарантією понад 15 років (…) Автобуси А185 «Електрон» за їх технічним рівнем слід порівнювати з сучасними автобусами виробництва таких фірм як МАN, Mercedes, Solaris Bus & Coach, а не з МАЗ 203, що належить до попереднього покоління», – ідеться в дописі.

У компанії називають низку новітніх конструкторських рішень, які вирізняють їхні автобуси: зокрема, більша кількість місць для маломобільних груп людей, системи комп’ютерного управління та діагностики всіх систем автобуса, американські двигуни Cummins, які мають низькі показники витрати палива, тощо.

«Електрон» також звертає увагу на те, що МАЗ є державною компанією, яка отримує субсидії з держбюджету та користується податковими пільгами, що також знижує вартість її продукції. Водночас досі чинна угода про вільну торгівлю в межах СНД дозволяє білоруській компанії не платити мито при ввезенні своїх автобусів до України.

«Усе це в сукупності свідчить про застосовування білоруським виробником демпінгу – заниженого ціноутворення на ринку України. А ще одним підтвердженням демпінгу МАЗу на львівських торгах є те, що ціна аналогічних автобусів МАЗ 203, придбаних Києвом на умовах лізингу (без тендеру), є на 30% вища, аніж у Львові», – зазначають у львівському концерні.

Натомість українські виробники, пише прес-служба «Електрону», податкових пільг не мають, як і механізмів захисту від непрогнозованих коливань долара та євро, а в тендерах враховується лише ціна, а не якість техніки й обладнання, локалізація, соціальна відповідальність чи екологічність виробництва.

«Ніде в світі ви такого більше не побачите. Наприклад, на тендерах в Польщі ціна складає всього 15%, решта 85% – мультиплікаційний критерій, в якому закладені всі перераховані вище умови. Всі успішні держави підтримують своїх виробників, тому що імпорт – це робочі місця і податки в інших країнах», – йдеться в дописі «Електрону».

Для створення рівних умов у тендерах для всіх учасників львівський виробник пропонує Верховній Раді терміново ухвалити низку законів, зокрема, зміни до Податкового та Митного кодексів, які стимулюватимуть розвиток електротранспорту в Україні, та зміни до закону «Про публічні закупівлі».

Крім того, «Електрон» закликає уряд розробити запобіжні механізми від негативних наслідків валютних коливань, поширити пільгове кредитування виробників на машинобування, а також переглянути договір про зону вільної торгівлі з Білоруссю та іншими країнами СНД і виключити громадський транспорт з переліку товарів, що підлягають безмитному ввезенню в Україну.

Нагадаємо, раніше Львівська міська рада замовила 10 тридцятиметрових трамваїв в «Електрону». Окрім того, львівські приватні перевізники мають замовити в «Електрону» 200 електробусів, а ще 50 закупить місто.

«Електрон» виготовляє і автобуси, які їздять вулицями Львова: зокрема, місто раніше вже отримало 115 автобусів А185, ще 20 таких автобусів концерн зробив для Ужгорода. Але проблема у тому, що зараз підприємство не може швидко виготовити необхідну місту кількість автобусів. Проте сам концерн переконує, що при перемозі в тендері на 100 автобусів від ЄІБ план поставок виконає вчасно.

Водночас продукцію МАЗ активно купують багато українських міст, зокрема, Київ, Тернопіль, Запоріжжя, Миколаїв, Кропивницький, Кривий Ріг, Калуш, Дніпро, Маріуполь, Одеса тощо. У 2018 році львівське АТП-1 уже отримало 100 автобусів МАЗ, куплених у лізинг.