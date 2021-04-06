Українська делегація в Тристоронній контактній групі не поїде на переговори з Донбасу до Мінська через «ворожу риторику влади Білорусі» щодо України.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV.

За його словами, після завершення карантину, коли знову буде можливість проводити зустрічі в реальному житті, українська делегація в Мінськ не поїде.

«Ми категорично повідомили, що не братимемо участі в засіданнях ТКГ, якщо раптом завершиться карантин і буде запропоновано продовжити консультації, як і раніше, в Мінську. Ми пояснили, що українська делегація не направлятиме своїх членів до Мінська для зустрічей в реальному житті. Все одно доведеться шукати для зустрічей іншу країну і інше місто», – сказав міністр.

За словами Резнікова, сьогодні Білорусь перебуває під впливом Російської Федерації і в Києві зараз «немає довіри до цієї країни».

Раніше з подібною пропозицією виступав Леонід Кравчук. За його словами, Мінськ не відповідає вимогам для ведення переговорів, оскільки Білорусь залежна від Росії.