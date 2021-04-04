Українська делегація у Тристоронній контактній групі не братиме участь у засіданнях політичної підгрупи, поки звідти не виключать «експертку» з окупованого Донецька Майю Пирогову, яку в Україні заочно засудили до 10 років в'язниці, заявив голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

Він зазначив, що письмово звернувся до модератора ОБСЄ Гайді Грау із проханням виключити Майю Пирогову з переговорів, оскільки «така людина не може брати участь у переговорах».

«Українська делегація вже продемонструвала свою позицію: як тільки ця персона з'явиться на переговорах, ми не будемо навіть пояснювати чому, але ми залишаємо переговори на період, доки Гайді Грау не доб'ється виключення її з переговорного процесу. Наша делегація залишає переговори, поки це не буде зроблено», – сказав Кравчук в ефірі телеканалу «Україна 24», повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

Водночас політик не знає, чи буде Пирогова на наступному засіданні політичної підгрупи, оскільки Росія повідомила, що «експертка» захворіла і поки не може бути на консультаціях.

Нагадаємо, Майю Пирогову запросила до перемовин Росія. Через її появу на засіданні політичної підгрупи 17 березня українська делегація вперше вийшла з перемовин, а саму зустріч було зірвано.

З 2015 року Пирогова очолювала «департамент державної інформаційної політики міністерства інформації ДНР» і відповідала за наповнення інформаційних ресурсів бойовиків.

У 2018 році суд у Чернівцях заочно засудив Пирогову до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна, крім житла. Пирогова перебуває у розшуку.