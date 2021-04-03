Сполучені Штати, як член ОБСЄ і гарант Будапештського меморандуму, можуть і повинні взяти участь у переговорах по Донбасу на рівні як мінімум «Нормандського формату» і Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Про це заявив віце-прем'єр-міністр – міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі телеканалу «Україна 24».

Резніков нагадав, що США є членом ОБСЄ, зокрема, донором організації, оскільки, як і інші країни ОБСЄ, сплачують туди свої внески.

За його словами, участь США, як члена ОБСЄ і гаранта Будапештського меморандуму, можлива і прийнятна на рівні «нормандського формату» і Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

«На сьогодні, США, як учасник Будапештського меморандуму, а це і моральне, і юридичне їх право, можуть починати працювати як у "нормандському форматі", так і на рівні послів і координаторів Тристоронньої контактної групи», – заявив Резніков.

Що відбувається на Донбасі

3 березня окупаційна влада «ДНР» заявила про вихід з перемир'я на Донбасі. Командири дозволили бойовикам відкривати «попереджувальний» вогонь по позиціях Збройних сил України.

Облаштування бойовиками нових позицій супроводжувалось постійними обстрілами позицій ЗСУ і втратами серед українських військових.

Весь цей час президент Володимир Зеленський заявляв, що окупанти на Донбасі не зацікавлені у дотриманні режиму припинення вогню, але українські військові не дадуть його зірвати.

Леонід Кравчук запропонував представникам РФ з 1 квітня забезпечити дотримання всеосяжного режиму припинення вогню, але російська делегація не підтримала ініціативу.

Натомість 1 квітня стало відомо, що Міністерство оборони США обговорює занепокоєння із союзниками по НАТО повідомлення українських військових щодо зростання російських військ на кордоні, а також ескалацію конфлікту на Донбасі. Українська розвідка того ж дня зявила, що Росія завершила підготовку до масштабних збройних провокацій на Донбасі.

Речник Пентагону Джон Кірбі також нагадав розмову радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, в якому той заявив про «непохитну підтримку з боку США територіальної цілісності та євроатлантичних устремлінь України в умовах тривалої російської агресії».