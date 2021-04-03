Аналітичний та інформаційний відділи фракції «Слуги народу» підготували для депутатів ефірні тези про те, як коментувати першу розмову президента Володимира Зеленського з американським лідером Джо Байденом. Про це повідомляє «Бабель».

Автори наголошують, що відбулося «змістовне знайомство президентів». Ключовою темою стала безпекова ситуація на окупованій території України та російська активність поблизу українських кордонів.

«США підтримують політичний план президента Зеленського по реформуванню нашої держави – посиленню безпеки, боротьбі з корупцією, роботі заради економічного зростання […] Ми маємо разом захищати наші демократії, тому що загроза від Росії направлена не просто на захоплення наших територій, а на знищення нашого способу життя», – наголошують у тезах.

Автори пояснюють нардепам «Слуги народу», «як відповідати, якщо скажуть, що ця розмова не відбулась би без загострення на Донбасі».

«Іноді російські пропагандисти не б’ють по українській владі так, як вітчизняні нібито патріоти. Головне у контактах між першими особами держав не те, як швидко відбувається перша розмова, а те, чи глибокою є довіра між лідерами та чи є результативними відносини», – підкреслюють автори.

Разом з тим, у документі також зазначають, що взаємини зі США «не будуються на якомусь одному прізвищі».

«Стратегічне партнерство між нашими державами і спільність інтересів між нашими народами ніколи не змінювались і не зміняться. Це назавжди», – наголошують у тезах.

Нагадаємо, що перша телефонна розмова Зеленського і Байдена відбулася 2 квітня, на фоні значного загостерння на Донбасі.

У Білому домі за фактом розмови повідомили, що Байден підтримав територіальну цілісність і суверенітет на тлі російської агресії у Криму та на Донбасі.

В Офісі президента України також наголосили, що Байден запевнив — Штати не залишать Україну без підтримки.

Що відбувається на Донбасі

3 березня окупаційна влада «ДНР» заявила про вихід з перемир'я на Донбасі. Командири дозволили бойовикам відкривати «попереджувальний» вогонь по позиціях Збройних сил України.

Облаштування бойовиками нових позицій супроводжувалось постійними обстрілами позицій ЗСУ і втратами серед українських військових.

Весь цей час президент Володимир Зеленський заявляв, що окупанти на Донбасі не зацікавлені у дотриманні режиму припинення вогню, але українські військові не дадуть його зірвати.

Леонід Кравчук запропонував представникам РФ з 1 квітня забезпечити дотримання всеосяжного режиму припинення вогню, але російська делегація не підтримала ініціативу.

Натомість 1 квітня стало відомо, що Міністерство оборони США обговорює занепокоєння із союзниками по НАТО повідомлення українських військових щодо зростання російських військ на кордоні, а також ескалацію конфлікту на Донбасі. Українська розвідка того ж дня зявила, що Росія завершила підготовку до масштабних збройних провокацій на Донбасі.

Речник Пентагону Джон Кірбі також нагадав розмову радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, в якому той заявив про «непохитну підтримку з боку США територіальної цілісності та євроатлантичних устремлінь України в умовах тривалої російської агресії».