Європарламентарі ухвалили колективну заяву щодо нарощування російської військової присутності на Сході України та вздовж її кордонів. Про це повідомляє представництво України при Євросоюзі.

«Ми з великою тривогою спостерігаємо за тривалим нарощуванням російських збройних сил і провокаціями на Сході України та поблизу України. Ми глибоко шкодуємо через тривалі людські жертви і іншу шкоду, якої зазнає Україна», – сказано в заяві.

Євродепутати закликали до повного дотримання «тексту і духу» Мінських домовленостей і погодженого режиму тиші. Окремо вони звернулись до Росії з вимогою зупинити залякувати Україну.

«Ми закликаємо Росію зробити активні кроки щодо зниження напруженості шляхом припинення нарощування військ поблизу України, припинення військових провокацій і залякування стосовно України», – сказано у заяві.

Члени Європарламенту звернулися до міжнародного співтовариства і лідерів демократичних країн із закликом висловити стурбованість і рішуче несхвалення діями російської влади.

«Ми продовжимо уважно стежити за ситуацією на Сході України, щоб знизити напруженість і врешті-решт відновити територіальну цілісність України», – резюмували євродепутати.

Заяву підтримли 18 членів Європейського парламенту з Литви, Польщі, Німеччини, Словаччини, Латвії, Болгарії, Данії, Румунії, Естонії та Франції.