Президента Володимир Зеленський провів таємну нараду щодо загострення на Донбасі та можливого нападу Росії на територію України, про яку не повідомляв Офіс президента. Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов, пише УП.

«Ще 1 квітня була у президента велика нарада, на якій були присутні вісім генералів, усі наші військові, які мають до цього стосунок, усі наші розвідки, і нарада закінчилася на початку десятої години вечора», – розповів Данілов.

Секретар РНБО запевнив, що у кожній області є побудована система захисту проти нападу ззовні. Проте як вони діють – це секретна інформація.

Також Данілов розповів, що щодня о 6 ранку Зеленський та усе керівництво отримує повну інформацію про стан речей, які відбуваються на території Донецької та Луганської областей.

О 17:15 починається отримання інформації від розвідок про те, що відбувається на кордоні з Білоруссю, Росією та окупованим Кримом.

Що відбувається на Донбасі

3 березня окупаційна влада «ДНР» заявила про вихід з перемир'я на Донбасі. Командири дозволили бойовикам відкривати «попереджувальний» вогонь по позиціях Збройних сил України.

Облаштування бойовиками нових позицій супроводжувалось постійними обстрілами позицій ЗСУ і втратами серед українських військових.

Весь цей час президент Володимир Зеленський заявляв, що окупанти на Донбасі не зацікавлені у дотриманні режиму припинення вогню, але українські військові не дадуть його зірвати.

Леонід Кравчук запропонував представникам РФ з 1 квітня забезпечити дотримання всеосяжного режиму припинення вогню, але російська делегація не підтримала ініціативу.

Натомість 1 квітня стало відомо, що Міністерство оборони США обговорює занепокоєння із союзниками по НАТО повідомлення українських військових щодо зростання російських військ на кордоні, а також ескалацію конфлікту на Донбасі. Українська розвідка того ж дня зявила, що Росія завершила підготовку до масштабних збройних провокацій на Донбасі.

Речник Пентагону Джон Кірбі також нагадав розмову радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, в якому той заявив про «непохитну підтримку з боку США територіальної цілісності та євроатлантичних устремлінь України в умовах тривалої російської агресії».