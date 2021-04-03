Зеленський провів таємну нараду з генералами щодо ситуації на Донбасі
ОП щодня отримує інформацію від розвідок про те, що відбувається на кордоні з Білоруссю, Росією та окупованим Кримом
Президента Володимир Зеленський провів таємну нараду щодо загострення на Донбасі та можливого нападу Росії на територію України, про яку не повідомляв Офіс президента. Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов, пише УП.
«Ще 1 квітня була у президента велика нарада, на якій були присутні вісім генералів, усі наші військові, які мають до цього стосунок, усі наші розвідки, і нарада закінчилася на початку десятої години вечора», – розповів Данілов.
Секретар РНБО запевнив, що у кожній області є побудована система захисту проти нападу ззовні. Проте як вони діють – це секретна інформація.
Також Данілов розповів, що щодня о 6 ранку Зеленський та усе керівництво отримує повну інформацію про стан речей, які відбуваються на території Донецької та Луганської областей.
О 17:15 починається отримання інформації від розвідок про те, що відбувається на кордоні з Білоруссю, Росією та окупованим Кримом.
Що відбувається на Донбасі
3 березня окупаційна влада «ДНР» заявила про вихід з перемир'я на Донбасі. Командири дозволили бойовикам відкривати «попереджувальний» вогонь по позиціях Збройних сил України.
Облаштування бойовиками нових позицій супроводжувалось постійними обстрілами позицій ЗСУ і втратами серед українських військових.
Весь цей час президент Володимир Зеленський заявляв, що окупанти на Донбасі не зацікавлені у дотриманні режиму припинення вогню, але українські військові не дадуть його зірвати.
Леонід Кравчук запропонував представникам РФ з 1 квітня забезпечити дотримання всеосяжного режиму припинення вогню, але російська делегація не підтримала ініціативу.
Натомість 1 квітня стало відомо, що Міністерство оборони США обговорює занепокоєння із союзниками по НАТО повідомлення українських військових щодо зростання російських військ на кордоні, а також ескалацію конфлікту на Донбасі. Українська розвідка того ж дня зявила, що Росія завершила підготовку до масштабних збройних провокацій на Донбасі.
Речник Пентагону Джон Кірбі також нагадав розмову радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, в якому той заявив про «непохитну підтримку з боку США територіальної цілісності та євроатлантичних устремлінь України в умовах тривалої російської агресії».
Згодом Європейське командування збройних сил США (EUCOM) привело війська до максимального рівня боєготовності через стягування озброєння РФ до кордону України і відновлення бойових дій на Донбасі.