Вартість проїзду зросте у всьому громадському транспорті Львова

Львівська міська рада оприлюднила проєкт внесення змін до рішення виконавчого комітету, що стосується підвищення вартості проїзду в громадському транспорті. За розрахунками міської ради, проїзд, сплачений готівкою, коштуватиме 30 грн, а через «ЛеоКарт» – 23 грн. Натомість вартість місячного абонемента на всі види транспорту зросте з 900 грн до 1150 грн.

7 квітня міська рада Львова запустила процедуру перегляду тарифів на проїзд у всьому міському громадському транспорті та оприлюднила оновлені тарифи:

квиток з «ЛеоКарт» або в мобільному додатку – 23 грн (зараз 17 грн);

оплата банківською карткою – 26 грн (зараз 20 грн);

квиток готівкою – 30 грн (зараз 25 грн);

квиток для студентів із «ЛеоКарт» – 11,5 грн (зараз 8,5);

квиток на багаж – 23/30 грн (зараз 20/25 грн);

штрафний квиток – 520 грн (зараз 300 грн).

Крім цього, подорожчає і абонемент на 30 днів – з 900 грн до 1150 грн. Вартість студентського абонемента зросте з 400 грн до 575 грн.

Громадське обговорення нових тарифів триватиме до 8 травня. Якщо ситуація з пальним на світовому ринку не зміниться, розраховані тарифи запрацюють із 16 травня.

Нагадаємо, що в березні львівські перевізники звернулись до міської ради з проханням переглянути тарифи на проїзд через різке подорожчання пального. Спершу міська рада відмовилась підвищувати тарифи, однак збитків зазнало й комунальне «АТП-1». Крім цього, через подорожчання електрики, «Львівелектротранс» також звернувся з проханням переглянути вартість проїзду.

Перевізники надали свої розрахунки, за якими вартість одного квитка має становити від 34,7 грн (ЛК «АТП-1») до 48 грн (АТ «Львівське АТП-14630». За розрахунками «Львівелектротрансу» – 44,8 грн. Середня вартість перевезення одного пасажира становить 44,3 грн.