АТБ – серед найбільших роботодавців України

До десятки найбільших роботодавців України за 2025 рік увійшли сім державних і три приватні компанії. Водночас одразу чотири з них за останній рік зменшили штат працівників, а найвідчутніше скорочення персоналу зафіксували в лідера рейтингу – «Укрзалізниці». Про це свідчать дані «Опендатабот».

Найбільші роботодавці в Україні

«Укрзалізниця» вже понад п’ять років утримує статус найбільшого роботодавця країни, однак її штат продовжує скорочуватися. За рік компанія втратила 5% працівників. Від початку повномасштабної війни кількість персоналу зменшилася на 27% або на 62,8 тис. людей. Наразі тут працює 169 952 людей.

На другому місці – АТБ із 46 649 працівниками. За рік компанія незначно збільшила штат – на 565 людей (+1%), однак у порівнянні з довоєнним періодом втратила 14 133 працівники (-23%). У компанії пояснили, що паралельно зі скороченнями відбувається і створення нових робочих місць. Зокрема, у 2025 році їх було понад 2,3 тис., а середній щомісячний набір становить близько 200 людей. Також у компанії запевнили, що триває автоматизація процесів.

Третю позицію займають «Газорозподільні мережі України» з 39 444 працівниками. За рік штат зріс на 1770 людей (+5%), що є найбільшим приростом серед компаній у рейтингу.

На четверте місце піднялося «Сільпо» зі 32 367 працівниками. Впродовж року мережа збільшила команду на 1001 людину (+3%), але порівняно з 2021 роком втратила 9808 співробітників (-23%).

«Укрпошта» опустилася на п’яту позицію, наразі компанія має 31 739 працівників. За рік показник майже не змінився, але із 2021 року скорочення є суттєвим – мінус 30 634 працівники (-49%).

«Нова пошта» посіла шосте місце у рейтингу, кількість працівників у компанії – 27 572 людини. За рік штат залишився майже незмінним (+0,2%), проте з 2021 року зменшився на 2218 працівників (-7%). У компанії пояснили це впливом війни, міграцією фахівців і трансформацією операційних процесів. Додали, що роблять акцент на розвиток персоналу, навчання та залучення нових категорій працівників – ветеранів, ВПО та людей старшого віку.

Найбільші роботодавці в Україні / Інфографіка Опендатабот

Сьоме місце займає «Енергоатом» із 25 740 працівниками. За рік компанія скоротила штат на 6%, а з 2021 року – на 24% (мінус 8087 людей).

На восьмій позиції – «Ліси України» з 22 252 працівниками. Підприємство перебуває у стані реорганізації та має статус «у стані припинення».

Дев’яте місце утримує «Укрнафта» – 19 583 працівники. За рік штат зріс на 657 людей (+4%), однак у порівнянні з 2021 роком скоротився на 1213 працівників (-6%).

Замикає десятку «Укргазвидобування» з 17 794 працівниками. За рік компанія збільшила штат на 3% (+477 людей), а від початку повномасштабної війни – на 6% (+979 працівників), що є єдиним зростанням серед усіх компаній рейтингу у довгостроковій динаміці.