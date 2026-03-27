Мережу магазинів «Бадьорий» може купити Костельман

Антимонопольний комітет України дозволив структурі співвласника Fozzy Group Володимира Костельмана отримати контроль над компанією, що розвиває мережу магазинів «Бадьорий». Відповідне рішення опублікувала пресслужба АМКУ 26 березня. Йдеться про дозвіл для ПАТ «ЗНВКІФ «Бенефіт» на набуття контролю над ТОВ «Недлес».

За даними YouControl, 40,2% акцій інвестиційного фонду «Бенефіт» належать Володимиру Костельману – співвласнику Fozzy Group, до якої входять мережі супермаркетів «Сільпо», «Фора» та Thrash!.

Тоді як компанія «Недлес» розвиває мережу маркетів «Бадьорий». На цю юридичну особу також зареєстрована торгова марка мережі, що підтверджують дані Українського офісу інтелектуальної власності.

Фінансові показники «Недлес» у 2025 році суттєво змінилися. Виторг компанії зріс на 68,4% – до 2,7 млрд грн. Водночас підприємство завершило рік зі збитком у 50 млн грн, хоч раніше декларувало прибуток майже 30 млн грн. Компанію «Недлес» заснували у вересні 2001 року. Станом на кінець грудня 2025 року в ній працювали 649 людей. Співвласниками мережі «Бадьорий» є Ігор Прохоренко та Віталій Мірошніков.

Станом на 27 березня 2026 року мережа «Бадьорий» налічує 171 магазин у Києві та Київській області, про це йдеться на сайті компанії. Найближчим часом планують відкрити ще п’ять торгових точок.

Водночас Fozzy Group демонструє зростання фінансових показників. Зокрема, у 2025 році оборот групи збільшився на 18,7% – до 165,8 млрд грн, минулого року він становив 139,6 млрд грн.

Серед компаній групи найбільше зріс прибуток «Сільпо-Фуд» – на 602,2%, до 1 млрд грн. Прибуток мережі «Фора» зріс на 220,8% – до 375,5 млн грн, а Thrash! – на 30,4%, до 35 млн грн. Збиток компанії «Експансія» скоротився на 7,6% – до 436,6 млн грн.