Працівники «Укрзалізниці» отримають 40% авансу замість 50%

Працівники «Укрзалізниці» у лютому отримають аванс у розмірі 40% від заробітної плати замість звичних 50%. Про це повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський, пише RAIL.insider.

За його словами, таке рішення пов’язане зі складною фінансовою ситуацією на початку року. Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру та сильні морози значно скоротилися обсяги вантажних перевезень. У деякі дні навантаження становило лише трохи більше ніж 200 тис. тонн, тоді як плановий показник складав 350 тис. тонн. Крім того, окремі великі промислові підприємства, зокрема гірничо-збагачувальні комбінати, тимчасово зупиняли роботу.

У результаті доходи компанії суттєво зменшилися. Водночас витрати різко зросли, зокрема, через підвищення вартості електроенергії на 60%, що лише за січень і лютий додало майже 2 млрд грн витрат. Перцовський запевнив, що зменшення авансу є тимчасовим. Решту суми працівники отримають разом із другою частиною зарплати на початку березня, тож загальний розмір виплат за лютий залишиться незмінним.

Також держава виплатить по 20 тис. грн понад тисячі залізничників, які брали участь у відновлювальних роботах у січні. Крім того, уряд передбачив 16 млрд грн із державного бюджету на підтримку пасажирських перевезень. У компанії очікують, що ці гроші допоможуть забезпечити стабільну виплату зарплат у найближчі місяці.

Як писав ZAXID.NET, міжнародне агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг «Укрзалізниці» та її єврооблігацій до рівня C, що означає неминучий дефолт. Причиною стало протермінування виплати відсотків за єврооблігаціями.