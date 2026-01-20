Fitch погіршило рейтинг «Укрзалізниці»

Міжнародне агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг Укрзалізниці та її єврооблігацій до рівня C, що означає неминучий дефолт. Про це йдеться у пресрелізі агенції. Причина – компанія припинила виплати відсотків за єврооблігаціями і планує реструктуризувати свої фінансові зобов’язання.

Зазначають, що в разі невиконання зобов’язань із виплати прострочених відсотків у межах пільгового періоду рейтинг можуть знизити до рівня RD – обмеженого дефолту. Водночас подання заяви про захист від банкрутства призведе до зниження рейтингу до рівня D, що означає повний дефолт.

Як писав ZAXID.NET, «Укрзалізниця» повідомила про відмову здійснювати купонні виплати на загальну суму 45 млн доларів за єврооблігаціями з термінами погашення у 2026 та 2028 роках. Виплати мали відбутися 9 та 15 січня відповідно. В УЗ також повідомили про намір розпочати комплексну реструктуризацію фінансових зобов’язань за кредитними угодами із залученням фінансових і юридичних радників.

В «Укрзалізниці» й раніше визнавали, що наявних коштів недостатньо для фінансування операційної діяльності. Водночас залучення зовнішнього фінансування обмежене, адже такі ресурси переважно спрямовують на покриття критично важливих капітальних витрат.

Крім того, у січні 2025 року компанія капіталізувала відстрочені в межах реструктуризації 2022 року купонні виплати за єврооблігаціями з погашенням у 2026 році на 108,28 млн доларів, а також за облігаціями з погашенням у 2028 році – на 51,9 млн доларів. У результаті загальний обсяг відповідних випусків зріс до 703,18 млн доларів та 351,9 млн доларів відповідно.