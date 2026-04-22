Слідство встановило шістьох причетних до цього інциденту

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру групі військовослужбовців одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Харкові, а також їхнім спільникам – військовим інших підрозділів. Про це повідомило ДБР в середу, 22 квітня.

За даними відомства, військовими курував майор ТЦК та СП, який обіймав керівну посаду. Для здійснення злочинної діяльності майор залучив військовослужбовців підрозділу охорони цього ж ТЦК, а також військових, що здійснювали рекрутинг кандидатів до військових частин.

За даними слідства, підозрювані під приводом «здійснення заходів оповіщення та призову громадян на військову службу під час мобілізації» увірвалися до однієї з квартири. Під час проведення так званого обшуку, спільники представились працівниками СБУ та застосовуючи фізичну силу, погрожуючи зброєю цивільним, вимагали останніх зізнатись у причетності до збуту наркотиків та психотропів. Коли один із чоловіків спробував чинити опір, по ньому відкрили вогонь. Унаслідок цього він отримав вогнепальне поранення.

Після цього двох потерпілих силоміць вивезли до приміщення ТЦК, де їх утримували тривалий час, били, погрожували зброєю та змушували надати потрібну інформацію. Окрім того, фігуранти змушували одного з потерпілих підписати документи, зокрема щодо скасування відстрочки від мобілізації. Зрештою одного з чоловіків відпустили, іншому вдалося втекти самостійно.

Наразі слідство встановило шістьох причетних до цього інциденту. Частина з них – військовослужбовці ТЦК, решта – військові інших підрозділів.

Фігурантам повідомили про підозру у катуванні, вчиненому за попередньою змовою групою людей. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування. Встановлюються всі обставини події та можливі причетні до злочину.

Нагадаємо, 21 квітня в Одесі співробітники СБУ затримали групу військовослужбовців Пересипського РТЦК та СП і дільничого, які вимагали хабар у чоловіка з відстрочкою. На тлі інциденту начальників Одеського обласного ТЦК та Пересипського РТЦК усунули від виконання обов’язків.