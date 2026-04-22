Михайло Гук помер після тривалої боротьби з хворобою

Після тривалої хвороби помер депутат Львівської обласної ради першого демократичного скликання, відомий на Львівщині природоохоронець та еколог Михайло Гук. Йому було 74 роки. Про це 22 квітня повідомила Львівська обласна рада.

Михайло Гук упродовж багатьох років очолював Львівське обласне управління охорони природи. На початку 1990-х працював заступником голови обласного комітету охорони природи, а згодом керував обласним управлінням екології. Також був головою Львівської обласної організації Українського товариства охорони природи та віцеконсулом Почесного консульства Болгарії у Львові.

