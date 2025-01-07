Ярослав Припін був депутатом Львівської облради першого демократичного скликання у 1990-1994 роках

У вівторок, 7 січня, у віці 65 років помер депутат Львівської обласної ради першого демократичного скликання, один із організаторів Народного руху України Ярослав Припін. Про це повідомили у Львівській облраді та Золочівській міськраді.

«Сьогодні відійшов у вічність великий син свого народу, депутат першого демократичного скликання Львівської обласної ради, один з організаторів Народного руху України Ярослав Припін», – йдеться в повідомленні Золочівської міської ради.

Співчуття рідним та близьким у зв’язку зі смертю Ярослава Припіна висловили також на сторінці Львівської облради.

Ярослав Припін був депутатом Львівської обласної ради народних депутатів першого демократичного скликання у 1990-1994 роках від Самбірщини. Був учасником установчої конференції НРУ у Львові, обраний членом Львівської крайової ради НРУ. Працював головним спеціалістом відділу освіти Самбірської РДА.