Причину смерті Михайла Біляка не розголошують

На 78-му році життя помер депутат першого демократичного скликання Львівської обласної ради та багаторічний директор Яворівського національного природного парку Михайло Біляк. Про це в четвер, 21 серпня, повідомив в. о. голови ЛОР Юрій Холод.

«Це він був одним із тих, завдяки кому у парку сформували сучасну рекреаційну інфраструктуру, започаткували еколого-просвітницькі програми, створили просвітницький центр, реалізували низку міжнародних проєктів, завдяки яким він став дуже особливою частиною Міжнародного біосферного резервату “Розточчя” під егідою ЮНЕСКО», – зазначив Юрій Холод.

У 1990 році став депутатом Львівської облради, був секретарем комісії з питань сільського господарства та соціального розвитку села. До 1998 року був заступником начальника Львівського обласного виробничого управління водного господарства, після чого очолив новостворений Яворівський національний природний парк. З 2010 року викладав на кафедрі екології та біології Львівського національного аграрного університету,