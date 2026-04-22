У тирі зможуть тренуватися також студенти і школярі

У Львові відкрили новий центр для ветеранів, який працюватиме на базі медичного університету. Про це 22 квітня повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

У Центрі, який працюватиме на вул. Пекарській, 69, облаштували зони для силових і кардіотренувань, місце для тілесних практик, коворкінг, майстерні та інші функціональні локації.

«Після повної реконструкції ми відновили стрілецько-спортивний комплекс і подбали про його безбар’єрність. Тож тепер у Львові працює єдиний в Україні інклюзивний тир для стрільби з лука довжиною 70 метрів. Вправлятися у стрільбі зможуть не лише ветерани, а й студенти медуніверситету, а також школярі», – наголосив Максим Козицький.

За словами голови ЛОВА, на капітальний ремонт комплексу та облаштування спортивної інфраструктури для реабілітації ветеранів з обласного бюджету витратили понад 47 млн грн.

«Ліга нескорених» стала частиною екосистеми відновлення й сучасної медицини на базі медичного університету. Контактний телефон для охочих займатися у Центрі – ‎063 209 7955 (Софія).