У середу, 22 квітня, посли країн-членів Європейського Союзу почали процес схвалення 90 млрд євро кредиту для України та 20-го пакета санкцій проти Росії. Раніше цей кредит блокувала Угорщина, яка вимагала в України відновити роботу пошкодженого російським обстрілом газопроводу «Дружба» на Львівщині. Про це повідомила «Європейська правда».

За даними видання, Комітет постійних представників Євросоюзу розпочав процес ухвалення змін до довгострокового бюджету ЄС на 2021–2027 роки з метою уможливлення надання Україні 90 млрд євро кредиту у 2026–2027 роках, а також 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії. Очікується, що остаточне затвердження рішення відбудеться в письмовій формі під час саміту лідерів ЄС на Кіпрі 23 квітня.

За інформацією ЄП, перш ніж поставити свої підписи під документа, угорський та словацький посли чекатимуть, поки російська нафта фізично не надійде на їхню територію відремонтованим нафтопроводом «Дружба».

Нагадаємо, 19 грудня 2025 року ЄС погодив виділення Україні 90 млрд євро кредиту протягом 2026–2027 років. Україна має повернути кредит лише після того, як РФ виплатить репарації. Згідно з угодою, за кредитні гроші Україна могла купувати в країн ЄС озброєння. Перший транш кредитних грошей, який мали надіслати Україні в лютому 2026 року, заблокувала Угорщина.

16 квітня 2026 року міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар повідомив, що його країна не виступатиме проти виділення Україні кредиту в 90 млрд євро. Водночас він заявив, що його країна може блокувати новий пакет санкцій проти РФ, поки не отримає гарантій для відновлення нафтопостачання через «Дружбу».

Усе ще чинний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також заявив, що Будапешт розблокує кредит ЄС на суму 90 млрд євро для України лише після того, як буде відновлено постачання російської нафти «Дружбою».

Уже 21 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про завершення ремонтних робіт на ділянці нафтопроводу «Дружба» поблизу міста Броди на Львівщині. Наступного дня віцепремʼєр-міністерка – міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова написала, що поставки нафти до Словаччини повністю відновляться вже 23 квітня.