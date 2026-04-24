Найбільший договір отримав телеканал «Ми- Україна»

Державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» уклало чотири контракти з українськими телеканалами на виробництво контенту для телемарафону «Єдині новини #UAразом» у 2026 році. Загальна сума угод становить майже 638 млн грн. Про це у пятницю, 24 квітня, повідомили «Наші гроші» з посиланням на дані системи Prozorro.

Згідно з оприлюдненою інформацією, вартість контрактів для більшості мовників становить приблизно 179–180 млн грн. Найбільший договір отримав телеканал «Ми-Україна» – 179 млн 586 тис. грн, найменший «Інтер» – на близько 100 млн грн.

Вартість контрактів на 2026 рік

У повідомленні зазначають, що вартість виробництва однієї години ефіру відрізняється залежно від телеканалу, однак тарифи залишилися на рівні минулого року.

Журналісти також зауважили, що з урахуванням фінансування телемарафону Freeдом загальні витрати держави на виробництво контенту для двох марафонів уже наблизилися до 3 млрд грн.

Скільки було виділено грошей на контент з 1 березня 2022 року по 23 квітня 2026 року

У документах закупівель зазначено, що саме ці телеканали перемогли у творчому конкурсі 2023 року на право мовлення в телемарафоні, тому угоди з ними уклали без проведення нового тендеру. Також повідомляють, що парламентський телеканал Рада планує повернутися до участі у телемарафоні, однак контракт із ним поки не підписали через проведення мистецького конкурсу.

Центр протидії корупції наголошує, що незалежні експерти неодноразово критикували рішення про продовження роботи телемарафону в нинішньому вигляді.

«Для порівняння: що таке 638 млн грн? Це понад 30 тис. звичайних FPV-дрoнів. Ось такі пріоритети», – додали у повідомленні.

Нагадаємо, інтернет-видання «Детектор медіа» писало, що у лютому 2026 року переважна більшість гостей національного телемарафону «Єдині новини» були представниками головуючої партії «Слуга народу» та Офісу президента. Опозиційні представники в ефірі телемарафону зʼявилися всього двічі за місяць.