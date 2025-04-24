«Детектор медіа» проаналізував готей телемарафону за 2024 рік

Після того, як у травні 2024 року телемарафон «Єдині новини» покинуло «Суспільне», репрезентація опозиції в ефірі впала на 62%. З червня по грудень 2024 року 87% гостей-депутатів «Єдиних новин» були зі «Слуги народу» Про це йдеться у моніторингу від «Детектор медіа».

Виробниками єдиного телемарафону є п'ять каналів: державна «Рада», «1+1 марафон» Ігоря Коломойського, «Інтер» Дмитра Фірташа та Валерія Хорошковського, СТБ/ICTV Ігоря Пінчука та «Ми – Україна» Ігоря Петренка. Жоден з цих каналів за увесь 2024 рік не запросив в ефір інтерв’ю представника «Європейської солідарності». «Детектор медіа» припускає, що телеканалам могли заборонити брати коментарі та інтерв'ю в «Євросолідарності», хоч це найпомітніша опозиційна партія та друга найбільша фракція в парламенті.

«Це класична, неспростовна політична цензура. Однією рукою Офіс президента Зеленського зібрав п’ять найбільших телеканалів України та заборонив їм запрошувати свого головного опонента (подивімося правді в очі, хто ще міг це зробити?). Іншою рукою, без пояснення причин, – забрав у самих телеканалів Порошенка можливість цифрового мовлення», – йдеться у моніторингу.

До моменту, як «Суспільне» вийшло з телемарафону, воно було єдиним телеканалом, який запрошував депутатів «Євросолідарності». У 2024 році це робили приблизно вісім разів щомісяця.

З січня до травня 2024 року у телемарафон запросили 217 представників інших груп та партій, крім влади. Це становить приблизно 43 гості на місяць – тобто в ефірі мінімум один раз на день представники опозиції озвучували думку. Проте з червня до грудня 2024 року «Єдині новини» запросили 115 представників інших груп і партій, крім влади. Опозиційну думку щомісяця транслювали 16 представників невладних фракцій. Це означає, що в марафоні бувають дні, коли в інтерв'ю лунають лише думки представників влади.

«Детектор медіа» зазначає, що у червні, липні та листопаді 2024 року жодного разу не з’являлася фракція «Голосу». За інші місяці 2024 року представників партії сумарно покликали сім разів. Однак в телемарафон вдвічі частіше запрошують групи «Довіра» та «За майбутнє», які менші за кількістю нардепів ніж «Голос». Випереджають «Голос» і безпартійні нардепи. Представники партії «Батьківщина» після виходу «Суспільного» були в телемарафоні 55 разів.

З червня по грудень 2024 року «Єдині новини» взяли у слуг 735 інтерв'ю – це 105 розмов на місяць. Крім цього, представники Офісу президента виступали в ефірі понад 200 разів. Під час того, як у марафоні було «Суспільне» провладна позиція займала 72,5% ефіру (замість 87%).

Загалом за 2024 рік «Єдині новини» провели 18411 інтерв’ю з 2771 гостем. У телемарафоні є гості, які через день або навіть щоденно дають коментарі. «Детектор медіа» розповів, що дев'ять із десяти найпопулярніших коментаторів марафону насправді не «коментують» події, а розповідають новини зі своїх регіонів. Спікери озвучують офіційну позицію. Проте найпопулярніший гість телемарафону, воєнний коментатор Олександр Мусієнко, озвучує особисту думку.

Спікери, яких найчастіше запрошували в ефір телемарафону у 2024 році. Інфографіка «Детектор медіа»

Окремо у моніторингу проаналізували присутність жінок у телемарафоні. За 2024 рік «Єдині новини» взяли інтерв'ю у 3089 жінок – це 16,8% від загальної кількості гостей. Тобто можна три години дивитися ефір марафону й побачити розмови лише з чоловіками. Жінок немає серед десятка найпопулярніших гостей «Єдиних новин». Першою жінкою в рейтингу є колишня військова речниця Наталія Гуменюк, яка обіймає 17-те місце.

Нагадаємо, що 13 березня 2025 року народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк повідомив, що контрольовані владою телеканали, які беруть участь в «Єдиних новинах», за останні роки отримали з держбюджету понад 890 млн грн. Зокрема, канал «Ми – Україна» одразу після запуску у 2023 році почав отримувати держзамовлення, сума яких зараз становить майже 370 млн грн. Крім того, ще 30 млн грн канал отримав від державних підприємств у галузі енергетики, зокрема «Енергоатома».

Державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» 13 березня уклало чотири угоди на виготовлення контенту телемарафону у 2025 році. Загальна сума виділених грошей на виробництво марафону у порівнянні з минулим роком зросла з 593,6 млн грн до 738 млн грн.