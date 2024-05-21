Цілодобове мовлення на Першому каналі в межах власного марафону Суспільне почне 21 травня, о 15:00

«Суспільне» заявило про вихід з телемарафону «Єдині новини», проте продовжуватиме створювати контент в проекті «Єдині новини #UAразом». Відтак компанія вироблятиме свій власний марафон на «Першому каналі». Інші учасники марафону не транслюватимуть інформаційний блок «Суспільного», водночас співпраця та обмін контентом продовжиться. Про це повідомило «Суспільне» з посиланням на офіційну заяву компанії у вівторок, 21 травня.

«Команда “Суспільного” розширює виробництво власного контенту на “Першому каналі” у межах невід’ємної частини телемарафону “Єдині новини #UАразом”. Ми готові зі свого боку максимально посилювати мовлення, ділитись якісними документальними фільмами, регіональними історіями, актуальними розслідуваннями та використовувати можливості найбільшої в Україні мережі кореспондентів по всій країні», – заявив голова правління «Суспільного мовлення» Микола Чернотицький.

У компанії зазначають, за домовленістю з іншими виробниками телемарафону, це буде в межах розширення створення контенту в контексті цілодобового інформаційного марафону «Єдині новини». Відповідні зміни закріплені у меморандумі.

«На мій погляд, це цивілізоване “розлучення”, якого вдалося досягти в рамках розширення виробництва контенту. Ми отримали письмові гарантії від РНБО, що такими діями не порушуватимемо рішення Ради безпеки. Команда “Суспільного” готова до поновлення цілодобового мовлення на “Першому”», – прокоментувала голова наглядової ради Світлана Остапа у коментарі ДМ.

Наразі тривають перемовини відносно можливого обміну контентом між «Суспільним» та комерційними каналами-учасниками «Єдиних новин». Поки що контент «Суспільного» комерційні мовники транслювати не будуть.

Своєю чергою голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин переконаний, що цілодобове мовлення на «Першому каналі» в межах власного марафону посилить роль суспільного мовника. Про це він сказав у коментарі «Детектор медіа».

«Відзначу конструктивну позицію усіх сторін пошуку рішення для безперервності роботи “Суспільного”. Мовлення у рамках “Єдині новини #UAразом” на «Першому каналі» дозволить максимально посилити можливості суспільного мовника у виконанні своєї місії, а саме “...надавати суспільству достовірну та збалансовану інформацію про Україну та світ, налагоджувати громадський діалог задля зміцнення суспільної довіри, розвитку громадянської відповідальності, української мови та культури, особистості та українського народу”», – переконаний Юрчишин.

Цілодобове мовлення на «Першому каналі» в межах власного марафону «Суспільне» почне у вівторок, 21 травня, о 15:00.

Що відомо про тиск та маніпуляції навколо Суспільного мовлення

У середині квітня народна депутатка Мар’яна Безугла розпочала інформаційну кампанію проти «Суспільного». Згодом з’явилась інформація про ініціативу забрати вечірні праймові слоти «Суспільного» в телемарафоні, і залишити йому лише нічні та ранкові слоти. Своєю чергою керівництво «Суспільного», яке про такі наміри не знало, запропонувало у відповідь або залишити чергування в слотах, як раніше, або передати «Суспільному» всі вечірні слоти.

На захист «Суспільного» висловились Європейська мовна спілка, Комітет з питань інтеграції України до ЄС Верховної Ради України, Медіарух, Громадська рада при Комітеті свободи слова.

2 травня під час засідання Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики голова правління НСТУ Микола Чернотицький заявив, що «Суспільне» готове до двох варіантів розвитку подій: припинення тиску на нього та збереження паритетних умов участі в телемарафоні, або вихід «Суспільного» з марафону та розширення мовлення на «Першому каналі». При цьому мовник має отримати письмові гарантії, що його вихід з марафону не загрожуватиме санкціями і не буде суперечити указу президента та рішенню РНБО про марафон.

До слова, марафон почав мовити 26 лютого 2022 року. До нього приєдналися спочатку найбільші комерційні мовники та державний канал «Рада», а згодом – «Суспільне». Такі телеканали, як «5-й канал», «Еспресо» та «Прямий» не були включені до телемарафону та були відключені від цифрового мовлення 4 квітня 2022 року.

30 травня 2022 року шість медіагруп та каналів: Starlight Media, «1+1 media», «Медіа Група Україна», Inter Media Group, державний канал «Рада» та «Суспільне», — підписали меморандум про взаємодію та співпрацю щодо забезпечення цілодобового інформаційного марафону «Єдині новини UA/разом».

Неприкінці квітня Держдепартамент США вніс телемарафон «Єдині новини» до свого звіту про порушення прав людини в Україні за 2023 рік. У документі зазначають, що законодавство України передбачає свободу преси, проте марафон «дотримується урядової лінії» та демонструє контроль з боку держави.

Згідно з опублікованими результатами проекту «Індекс медіаграмотності української аудиторії», відсоток тих, хто вважав існування єдиного телемарафону виправданим, у 2023 році знизився із 58% до 41%. Також за даними Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), станом на лютий цього року телепроекту довіряли 36% українців, не довіряли – 47%.