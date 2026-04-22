Вʼячеслав Зінченко в суді заявив про погіршення самопочуття

У середу, 22 квітня, у Шевченківському районному суді Львова продовжили розгляд справи про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. 17 квітня суд повідомив, що процес перейшов у нову фазу – судові дебати. 22 квітня суд повернувся до стадії вирішення клопотань про строк продовження тримання під вартою Вʼячеслава Зінченка та повторно запропонував Зінченку свідчити. Усі інші клопотання адвокатів суд відхилив.

На засідання вперше від початку 2026 року прибули обидва захисники обвинуваченого Вʼячеслава Зінченка. Разом із ними до суду прийшов медик, який того ж ранку оглянув Зінченка, адже, за словами обвинуваченого, він розпочав голодування 17 квітня – відтоді він не їв і не пив. Однак підтверджень цьому не знайшлося: сам Зінченко пояснив, що початок голодування припав на кінець тижня та вихідні, тому це ніхто не міг зафіксувати.

У залі суду він заявив про погіршення самопочуття: «Я погано почуваюся. Скидаю по кілограму в день. Сьогодні від ранку у мене запаморочення, слабкість, тому у звʼязку з цим прошу перенести судове засідання».

Його захисник Ігор Сулима підтримав це прохання, наголошуючи, що через голодування обвинувачений не може повноцінно сприймати інформацію. Втім, головуючий суддя відповів, що рішення про голодування Зінченко ухвалив свідомо, а оскільки він перебуває при свідомості та здатен розуміти перебіг процесу, підстав для перенесення засідання через це немає.

Паралельно суд розглянув низку клопотань від сторони захисту, поданих безпосередньо в день засідання – 22 квітня. Серед них – заяви про перешкоджання підготовці до дебатів і порушення прав захисту (оскільки засідання відбуваються часто, і адвокати Зінченка не мають часу належно підготуватися), а також твердження, що адвокат Володимир Вороняк не був ознайомлений із усіма матеріалами справи. Окремо адвокат Сулима просив відновити дослідження доказів, посилаючись на висновок спеціаліста психологічно-лінгвістичної експертизи.

Прокурор Дмитро Петльований виступив проти задоволення цих клопотань. За його словами, сторона обвинувачення не зобов’язана повторно відкривати матеріали кожному новому захиснику. Водночас він зауважив, що Вороняк мав можливість подати відповідне клопотання, але цього не зробив. Прокурор додав, що усі матеріали справи були передані стороні захисту в цифровому форматі.

Окремо Петльований зупинився і на питанні відкладення засідань. За його словами, адвокат Вороняк тривалий час не з’являвся до суду – деколи подавав лише документи про обстеження, без лікарняних.

«П’ять засідань були відкладені без жодних підтверджуючих документів. На мою думку, це свідчить про явне зловживання прав захисників. Жодних перешкод до дебатів немає», – заявив він.

Щодо клопотання про психологічно-лінгвістичну експертизу, прокурор зазначив: на дослідження спеціалісту передали 54 файли, частина з яких - аудіо та відео. Водночас ці матеріали не були відкриті ні стороні обвинувачення, ні суду, а отже, за словами Питльованого, такий висновок не може мати доказового значення.

Прокурорка Данилів також розцінила це клопотання як спробу затягування процесу. Вона нагадала, що ще в березні минулого року сторони визначили обсяг доказів, які має дослідити захист. «Це і є форма затягування судового процесу зі сторони захисту», – сказала вона.

Наталія Романик, адвокатка Софії Особи, звернула увагу на оформлення висновку спеціаліста. За її словами, додатки до нього не були належним чином завірені, хоча адвокат має на це право. Вона також зазначила, що Сулима відмовився їх завіряти. Крім того, спеціаліст, який підготував висновок, є вчителем російської мови та літератури і не має фахової підготовки психолога. Важливим, за її словами, є й те, що йдеться саме про висновок спеціаліста, а не експерта – а це має принципове значення для суду. Суд підтвердив, що спеціаліст психологічно-лінгвістичної експертизи Юрій Ірхін має лише диплом фахівця з російської мови та літератури.

Суд пішов у нарадчу кімнату, а повернувшись виголосив, що судовий процес повертається до стадії вирішення клопотань про строк продовження тримання під вартою Зінченка та повторно запропонував Зінченку свідчити. Усі інші клопотання адвокатів відхилити.

Нагадаємо, що 24 березня під час судового засідання у Шевченківському суді Львова В’ячеслав Зінченко оголосив голодування через зникнення шведської стінки, яку йому передали у СІЗО. Однак департамент з питань виконання кримінальних покарань Мінʼюсту заявив, що офіційно від їжі Зінченко не відмовлявся.