Адвокат подав заяву про відвід суддів перед етапом допиту Зінченка

У п’ятницю, 17 квітня, у Шевченківському районному суді Львова під час засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон адвокат обвинуваченого В’ячеслава Зінченка подав заяву про відвід колегії суддів. Суд клопотання не задовольнив, про це повідомило «Суспільне».

Перед допитом Зінченка та переходом до судових дебатів його захисник Ігор Сулима звернувся із клопотанням про відвід колегії суддів, посилаючись на нібито упередженість суду та порушення принципу змагальності сторін, хоча, на думку захисту, у справі є суперечливі докази.

За словами адвоката, суд систематично відмовляє стороні захисту у виклику свідків, допиті експертів та призначенні додаткових експертиз. Він також заявив, що клопотання захисту розглядають формально і без належної правової оцінки.

«Такі дії створюють процесуальну нерівність між сторонами та свідчать про упереджене ставлення до захисту», – зазначив Сулима.

Крім того, Сулима заявив, що графік слухань ускладнює підготовку захисту до засідань, оскільки вони відбуваються кілька днів поспіль, а сам Ігор Сулима та інший захисник Володимир Вороняк з Івано-Франківська.

Прокурор Дмитро Петльований наголосив, що підстави для відводу суддів чітко визначені законом, а сторона, яка заявляє відвід, повинна їх належно обґрунтувати.

«Почнемо з того, що, відповідно до КПК, кожне клопотання має бути обґрунтованим і вмотивованим. Якщо сторона захисту подає клопотання, яке є необґрунтоване, на думку суду, і суд, виходячи в нарадчу кімнату, виносить вмотивовану ухвалу, якою відмовляє в задоволенні цього клопотання, то це не порушення принципу змагальності, це необґрунтованість клопотання, яке було подане. Порушення принципу змагальності було би тоді, якби це клопотання взагалі б не було розглянуте судом і не було прийнято до розгляду», – зазначив Дмитро Петльований, – сказав прокурор.

Після розгляду заяви суд відмовив у відводі колегії суддів. Засідання у справі продовжилося.