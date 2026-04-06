На засіданні Зінченко був без супроводу медиків

Обвинувачений у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеслав Зінченко, який 24 березня заявив у суді про голодування, офіційно від їжі не відмовлявся. Про це йдеться у відповіді департаменту з питань виконання кримінальних покарань Мінʼюсту на інформаційний запит журналістки ZAXID.NET.

24 березня під час судового засідання у Шевченківському суді Львова В’ячеслав Зінченко оголосив голодування через зникнення шведської стінки, яку йому передали у СІЗО. За його словами, стінку купили його прихильники для занять спортом.

У статті 116 Кримінально-виконавчого кодексу України йдеться, що увʼязнений, який оголосив про голодування, має отримати обовʼязковий супровід лікаря. Натомість на наступному судовому засіданні 2 квітня Вʼячеслав Зінченко у судовій залі перебував без супроводу медика, то ж постало запитання, чи справді обвинувачений голодує.

«За результатами розгляду повідомляємо, що до Департаменту інформація про відмову ув’язненого В’ячеслава Зінченка від прийняття їжі з початку поточного року не надходила», – йдеться у відповіді департаменту з питань виконання кримінальних покарань Мінʼюсту на запит ZAXID.NET.

Таким чином, офіційно голодування Зінченка не підтверджене. Також у відповіді Мін’юсту не згадується про погіршення його стану здоров’я чи необхідність медичного нагляду.

Нагадаємо, що суд у справі вбивства Ірини Фаріон оголосив перерву до 8 квітня.