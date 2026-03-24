Вячеслав Зінченко півтора року перебуває в СІЗО без права внесення застави

Обвинувачений у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеслав Зінченко оголосив голодування через викрадення спортивного інвентаря для шведської стінки у камері. Про це повідомляє кореспондентка ZAXID.NET із зали Шевченківського районного суду. Цього ж дня під час підготовчого засідання у Франківському районному суді підозрюваний у вбивстві нардепа Андрія Парубія Михайло Сцельніков також заявляв, що його співкамернику не поставили тренажер, а В’ячеслав Зінченко підтвердив, що вони співкамерники.

Вранці у вівторок, 24 березня Франківський районний суд мав провести підготовче засідання у справі про вбивство колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія. Однак суд так і не відбувся через хворобу судді Оксани Баран, а без неї колегія не могла засісти. Однак журналістам вдалось поспілкуватися з підозрюваним. Серед іншого він розповів, що в його співкамерника вкрали тренажер – шведську стінку – і якщо її не повернуть упродовж тижня, то він оголосить голодування.

Пізніше того ж дня Шевченківський районний суд вчергове розглядав справу про вбивство Ірини Фаріон. Обвинувачений Вячеслав Зінченко повідомив, що з його камери зникла шведська стінка для занять спортом, яку йому передали прихильники в СІЗО. Зінченко вимагає або повернути інвентар людям, які його придбали, або компенсувати витрачені гроші. Раніше йому пообіцяли владнати ситуацію та повернути інвентар, однак 23 березня він отримав інформацію, що шведської стінки немає. Він зазначив, що його розмову з працівником СІЗО Сергієм Звіром може підтвердити співкамерник Михайло Сцельніков.

Зазначимо, що судовому засіданні у справі вбивства Ірини Фаріон допитали двох судового експертів, один з яких проводив дослідження гільзи з місця вбивства Ірини Фаріон. Експерти ствердили, що не були знайомі зі Зінченком та робили незалежну експертизу за усіма вимогами.