Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон просив змінити запобіжний захід на домашній арешт
Новини Львова від ZAXID.NET за 5 березня
У четвер, 5 березня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Продовжили запобіжний захід. Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон залишатиметься під вартою.
- Наростили кістку. У Лікарні Святого Миколая дитині врятували руку після остеомієліту.
- Наново навчаються жити. У Львові для людей, які втратили зір у дорослому віці, триває спеціальний проєкт.
- Резиденція ідей. Цього разу темою була ветеранська політика Львова.
