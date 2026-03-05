За співпрацю з ФСБ військовий отримав 15 років тюрми з конфіскацією майна

Військовий з Хмельниччини, який передавав росіянам інформацію про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ, отримав 15 років ув’язнення за державну зраду. Про це у четвер, 5 березня, повідомила пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, раніше судимий 36-річний військовослужбовець упродовж січня-лютого 2024 року систематично передавав представнику ФСБ РФ координати місць дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ, розташування військової техніки, озброєння, боєприпасів, блокпостів, а також об’єктів критичної інфраструктури. Отриману інформацію він пересилав через один із месенджерів. Зібрані дані ворог використовував для підготовки та коригування ракетно-дронових ударів.

Окрім того, за вказівкою російського куратора засуджений підпалив службовий автомобіль, який використовували українські військові. За свою діяльність він отримував грошову винагороду у криптовалюті.

Хмельницький міськрайонний суд визнав військового винним у державній зраді, несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розміщення Збройних сил України, а також умисному пошкодженні майна (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 КК України). Чоловікові призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.