Серед українців зменшується популярність 8 березня

В останні роки серед українців знизилась популярність свята 8 березня. Цьогоріч Міжнародний жіночий день планують відзначати 45% громадян. Про це свідчать дані всеукраїнського опитування Rating Group, оприлюдненого 4 березня.

Водночас 52% сказали, що не будуть святкувати 8 березня. Ще 3% не змогли відповісти.

За даними соціологів, у лютому 2021 року 8 березня відзначала абсолютна більшість громадян України – 68%.

‍Популярність 8 березня знизилася серед різних соціально-демографічних категорій населення, зазначає Rating Group.

Найбільше українців, які святкуватимуть 8 березня, мешкають на сході (61%) і півдні країни (51%).

У гендерному розрізі найчастіше Міжнародний жіночий день планують святкувати чоловіки середньої вікової категорії 36–50 років (58%). Водночас жінки цієї ж вікової категорії зазначають про святкування рідше (42%).

Довідка

Опитування проводилось упродовж 26-28 лютого 2026 року методом телефонних інтерв’ю (САТІ) у всіх регіонах України, окрім окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок. Було опитано 1000 респондентів у віці 18 років і старше. Помилка вибірки – не більше 3,1% з довірчою ймовірністю 0,95.

