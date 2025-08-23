Найбільше постраждалих на сході, півдні й півночі

Transparency International Ukraine в соціологічному дослідженні про відбудову України запитало про пошкодження майна унаслідок війни. З’ясувалося, що це торкнулося кожного п’ятого українця. У листопаді 2023 року, коли проводилося попереднє опитування, постраждалих було 17%.

Постраждалі регіони

Розподіл українців, які зазнали майнових втрат через війну, такий:

схід – 60%;

південь – 28%;

північ – 22%;

центр – 8%;

захід – 7%.

У Києві, згідно з результатами опитування, ідеться про 11% респондентів, майно яких пошкоджено внаслідок війни.

Серед пошкодженого майна найбільше людей вказали нерухомість – 17%.

Сума збитків

Люди, чиє майно постраждало внаслідок війни, назвали такі суми збитків:

до 50 тис. грн – 23%;

51-300 тис. грн – 19%;

понад 300 тис. грн – 32%;

понад 3 млн грн – 10%.

У порівнянні з листопадом 2023 року, помітно зменшилася частка респондентів з найменшими втратами – до 100 тис. грн, і зросла кількість українців з втратами в понад 300 тис. грн.

Звернення за компенсаціями

Більшість українців, які втратили майно через війну, зокрема нерухомість, не зверталися по компенсацію. Аргументи у них такі:

держава має більш нагальні проблеми під час війни – 35% опитаних;

«не вірю, що можу отримати компенсацію» – 25%.

40% постраждалих все ж зверталися по компенсацію, а 33% з них її вже отримали.