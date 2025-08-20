Відсутність навіть однієї довідки може призвести до зриву угоди

Відсутність навіть однієї довідки може призвести до того, що людина не зможе продати квартиру чи будинок. До угоди слід готуватися ретельно, і розпочати слід з підготовки повного пакету документів. Які саме документи потрібні для продажу нерухомості, розповіли в Центральному підрозділі міністерства юстиції.

Перевірка всіх співвласників

Мабуть, жодна угода в Україні не можлива без перевірки паспорта та коду платника податків сторін. З продажем нерухомості – так само. Якщо квартира чи будинок мають кількох власників, кожен з них має надати свої документи.

Якщо під час укладання угоди може бути присутнім лише один співвласник, інший має оформити на нього довіреність для представлення своїх інтересів. У довіреності потрібно точно прописати перелік дій, що може вчиняти довірений від особи довірителя, зокрема – продаж нерухомості.

Якщо у власника нерухомості змінювалися прізвище чи ім’я, обов’язково додається відповідне свідоцтво.

Інтереси подружжя

Якщо нерухомість придбана в шлюбі, обов’язково потрібна згода чоловіка або дружини на її продаж. Навіть якщо власником у реєстрі зазначений лише один з подружжя, угода не відбудеться без письмової згоди іншого.

Якщо продавець розлучений, потрібно надати документ, що підтверджує цей факт. Отже, для нотаріуса потрібно підготувати свідоцтво про шлюб або його розірвання.

У випадках, коли в нерухомості зареєстровані неповнолітні діти, може знадобитися також дозвіл органів опіки та піклування.

Право власності

Без витягу з реєстру речових прав на нерухоме майно нерухомість не продати. Правовстановлюючі документи на нерухомість також можуть знадобитися. Це може бути:

договір купівлі-продажу, дарування чи міни;

свідоцтво про право власності, видане до 2013 року;

свідоцтво про право на спадщину;

рішення суду, що набрало законної сили.

Якщо в документах будуть помилки або невідповідності, укласти угоду не вийде.

Які ще документи потрібні для продажу нерухомості

Окрім зазначених вище документів, для нотаріуса потрібно підготувати й такі:

технічний паспорт на житло;

документи на оцінку нерухомості для розрахунку суми податків;

документи на земельну ділянку, якщо продаєте будинок, – витяг з Державного земельного кадастру з кадастровим номером та інформацією про цільове призначення ділянки;

довідка про зареєстрованих осіб (про склад сім’ї).

Всі документи повинні бути чинними, без пошкоджень та виправлень.