Чим раніше виявиться помилка, тим простіше буде її виправити без звернення до суду

Помилка в документах на нерухомість може створювати перешкоди в багатьох справах – від оформлення субсидії до продажу житла і вступу в спадщину. Про які документи і помилки йдеться та як варіанти їх виправлення, пише сайт «Новини.Live».

Які документи слід перевірити

Ідеться про правовстановлюючі документи – ті, на основі яких встановлюється право власності на нерухомість. До них належать:

договір купівлі-продажу, дарування чи міни нерухомості, їх дублікат;

свідоцтво про право на спадщину, видане нотаріусом чи консульством;

свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя;

свідоцтво від держреєстратора;

інші документи, що підтверджують право власності.

Яка помилка в документі вважається критичною

У документах на нерухомість важливі всі деталі. До критичних помилок належать:

неправильне написання ПІБ власника;

помилки в серії або номері документа;

неправильна адреса об’єкта;

помилкове зазначення частки у праві власності;

різночитання щодо виду або площі нерухомості.

Навіть одна цифра або літера може спричинити проблеми – від зупинки угоди до неможливості оформити субсидію.

Як виправити помилку без суду

Якщо помилка виникла з вини установи, що видала документ, потрібно звернутися в цю установу. Це може бути нотаріус, державний реєстратор, орган місцевого самоврядування.

Якщо ж установа, що видала документ, ліквідована чи не має права вносити зміни або ж втрачено архівні документи, єдиним виходом залишається виправлення помилки в документах через суд.

Як виправити помилку через суд

Щоб виправити помилку в документах через суд, потрібно подати заяву про встановлення факту, що має юридичне значення, зокрема, факту належності правовстановлюючого документа. Тут ідеться лише про випадки, коли справа не є спором про право власності, тобто немає конфлікту між двома претендентами на майно.

Заява подається до місцевого суду за місцем реєстрації заявника. Разом із нею потрібно надати:

копію документа з помилкою (за наявності);

документи, що підтверджують ваше право на нерухомість;

пояснення, чому інший спосіб виправлення неможливий;

квитанцію про сплату судового збору, що в 2025 році становить 605,6 грн.

Суд не встановлює право власності, а лише підтверджує, що документ належить людині. Це дозволяє зареєструвати право власності в реєстрі або отримати новий документ.

Після рішення суду

Після того, як суд встановив юридичний факт, заявник має:

отримати рішення суду з мокрою печаткою;

подати його до нотаріуса або держреєстратора;

отримати оновлений правовстановлюючий документ.

Цей процес може зайняти кілька тижнів, однак дозволяє уникнути значно більших проблем у майбутньому, наприклад, судових спорів при спадкуванні чи продажу.