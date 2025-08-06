Купівля житла за готівку не врятує від імовірного моніторингу податковою службою

Щоб купити квартиру в 2025 році потрібно, згідно з законодавством, підтвердити легальність походження грошей на покупку. Які документи підтверджують законність доходів і заощаджень, на які суми підтвердження не потрібне та які можуть бути наслідки за відсутності підтвердження доходів, ідеться на сайті Finance.ua.

Коли необхідне підтвердження доходів

Банки зобов’язані проводити фінансовий моніторинг усіх операцій, що перевищують 400 тис. грн або еквівалент цієї суми в іноземній валюті. Це правило діє ще з 2023 року, коли Україна стала повноправним учасником міжнародної системи автоматичного обміну фінансовою інформацією (CRS). Іншими словами, купівля житла в Україні перебуває під контролем фінансового моніторингу.

Якщо сума менша 400 тис. грн, то перевірка походження грошей не є обов’язковою, та банк все одно має право її ініціювати на свій розгляд.

Під час купівлі квартири банк зобов’язаний зʼясувати:

чи мають гроші офіційне походження;

чи відповідає сума покупки задекларованим доходам;

чи не є угода частиною схеми ухилення від сплати податків або легалізації готівки.

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Які документи підтверджують легальність доходів

На підтвердження того, що гроші зароблені чи отримані законним шляхом, можна надати такі документи:

довідка про доходи – для офіційно працевлаштованих людей;

довідка з Пенсійного фонду – для пенсіонерів;

декларація про доходи – у разі доходів від підприємництва, оренди, інвестицій, дивідендів, виграшів або страхових виплат;

свідоцтво про спадщину – якщо гроші отримано у спадок;

договір дарування – за умови дарування від близьких родичів (дарувальник також має підтвердити свої доходи);

договір купівлі-продажу – наприклад, у разі продажу авто, землі чи іншої нерухомості;

договір з банком на отримання кредиту – якщо житло купується в кредит;

довідка банку про проходження фінансового моніторингу – якщо гроші вже перевірили раніше;

довідка з податкової – про загальну суму задекларованих доходів;

судові документи – якщо кошти отримані за рішенням суду.

Чи можна купити квартиру без довідки про доходи

Деякі люди переконані, що розрахунок готівкою допоможе уникнути перевірки походження грошей. Але це не так. Форма оплати не звільняє від вимог фінансового моніторингу.

Нотаріуси, які оформлюють договори купівлі-продажу, також можуть вимагати підтвердження походження грошей. До того ж, податкова служба має повноваження ініціювати перевірку незалежно від способу оплати.

Якщо покупець не надасть достатніх доказів легального походження грошей, можливі серйозні наслідки:

блокування платежу;

відмова в обслуговуванні банком;

передача інформації до Держфінмоніторингу;

ініціювання перевірки витрат податковою;

донарахування податків;

штраф;

відкриття провадження у разі підозри на ухилення від сплати податків.

Отже, під час купівлі нерухомості будь-який платіж на суму понад 400 тис. грн потребує підтвердження законності походження грошей.