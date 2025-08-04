ЖК MHouse на вул. Миколайчука у Львові

На вул. Миколайчука у Львові завершується будівництво першого будинку затишного кварталу MHouse від компанії «Інтергал-Буд». У комплексі ще можна придбати квартири, також стартував продаж паркінгів і комерційних приміщень.

Що таке затишний квартал MHouse

ЖК MHouse – це малоповерхове житло комфорт-класу в тихому зеленому районі Львова. Три семиповерхові будинки з мінімалістичною архітектурою, продуманим зонуванням закритого двору та комерцією на перших поверхах стануть чудовою оселею.

Концепція кварталу базується на створенні унікального місця, що поєднує затишок сімейного дому з усіма зручностями і комфортом сучасного міста. Поруч з ЖК MHouse є усе необхідне – садочок, школи, лікарні, магазини та кафе.

Також неподалік ЖК є кілька міських парків і скверів. Тому і комплекс проєктували так, щоб зберегти цю зелену локацію, а також створити нові зони для екологічного відпочинку біля дому.

Переваги ЖК MHouse

Затишний квартал з повноцінною інфраструктурою пропонує своїм мешканцям:

комерційні приміщення для закриття базових щоденних потреб;

місця для дозвілля для дорослих і дітей;

закритий від машин двір;

спортивні майданчики;

підземний паркінг;

резервне живлення ліфтів і місць загального користування;

здача першого будинку – вже цього року.

У ЖК MHouse загалом буде 306 одно-, дво- і трикімнатних квартир з відкритими балконами і зеленими терасами на останніх поверхах. Помешкання спроєктовані так, щоб забезпечити мешканцям зручність і практичність у повсякденному житті.

Можна купити паркінг або комерційне приміщення

У першому будинку ЖК MHouse, що відкриє двері для мешканців вже незабаром, ще триває продаж квартир. Крім того, компанія «Інтергал-Буд» оголосила про старт продажу комерційних приміщень на перших поверхах комплексу та місць у підземному паркінгу.

Комерційні приміщення на перших поверхах ЖК спроєктовані так, щоб закрити базові потреби як дорослих, так і молодших мешканців. Тут можна вибрати простір для невеликого магазину чи кафе або ж для ресторану чи розважального дитячого центру, хімчистки, салону краси та інших сервісів.

Підземний паркінг ЖК MHouse розрахований на 152 місця і пропонує ліфтовий доступ до квартир. Тут також буде обладнане укриття з окремими санвузлами та резервуарами зі запасами води. В паркінгу працюватиме сучасна вентиляційна система і пожежна сигналізація.

Важливо, що будинки ЖК MHouse зводять за монолітно-каркасною технологією, що гарантує міцність та надійність конструкції впродовж багатьох років, а також стійкість до зовнішніх впливів.

Додамо, що також триває продаж квартир в другому будинку ЖК MHouse. Дізнатися більше про новий комплекс від надійного забудовника «Інтергал-Буд» можна за посиланням або ж в оновленому офісі компанії на площі Старий ринок, 8.