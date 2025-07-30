Під час вибору квартири часто також постає питання про придбання місця у підземному паркінгу в житловому комплексі. Думки про те, що скоро будуть потрібні гроші на ремонт та переїзд в своє помешкання, а паркомісце – недешеве, можуть змусити відмовитись від додаткових витрат. Проте варто оцінити покупку місця в паркінгу з іншої перспективи, адже у сьогоднішніх умовах мовиться не тільки про місце для машини, а й про можливу безпеку сім’ї.

Чому паркомісце – це вдале рішення

Придбання місця в підземному паркінгу в житловому комплексі передусім виконує практичну функцію – збереження автомобіля в оптимальних умовах. Там він захищений від погодних умов, пошкодження іншими машинами тощо. Оснащення сучасних підземних паркінгів сприяють продовженню терміну експлуатації машини – тут є вентиляція, оптимальна температура, пожежна сигналізація.

Зменшення витрат на непередбачувані ремонти, пальне, обслуговування автомобіля – це не єдина перевага власного паркомісця. Місце в підземному паркінгу це також про:

можливість швидко запаркувати автомобіль;

легкий і комфортний доступ до авто в будь-яку погоду;

захист автомобіля від вандалів та агресивного середовища міста.

Крім того, паркомісце – це хороша інвестиція у стабільний пасивний дохід, якщо поки що немає планів на його використання. Завжди знайдуться сусіди або власники комерції у ЖК, готові взяти місце в паркінгу в оренду. Це особливо важливо, якщо поблизу немає організованих стоянок для авто.

Нова функція підземного паркінгу

Після 24 лютого 2022 року підземні паркінги отримали також новий функціонал. Згідно з нормативними документами, підземні паркінги вважаються спорудами подвійного призначення, тобто можуть використовуватися не лише для зберігання машин, а й перебування там людей під час ворожих атак.

Підземні паркінги можуть слугувати укриттями через технологію їхнього будівництва: паркінги заливаються з бетону у строгій відповідності до державних будівельних норм та вимог безпеки. Хоч на вигляд паркінг – це просто, та насправді це – продумана до дрібниць складна інженерна споруда.

Також у паркінгах потужна вентиляція, є система пожежної безпеки, а забудовники облаштовують там санвузли та інші зручності для комфортного перебування під час загрози ворожих атак.

Де шукати якісний підземний паркінг

Для тих, хто шукає житло або офіс з паркінгом, пропонуємо звернути увагу на проєкти від будівельної компанії «Інтергал-Буд», що розташовані в різних районах Львова. Тут є з чого вибирати, залежно від індивідуальних потреб.

Наприклад, затишний квартал MHouse на вул. Миколайчука у Львові – це унікальне місце із затишком сімейного дому та комфортом сучасного міста. Підземний паркінг в ЖК MHouse обладнаний сучасною вентиляційною системою і пожежною сигналізацією, звідси є ліфтовий доступ до помешкань.

ЖК City House, що будується на вул. Липинського, 56а, пропонує мешканцям сучасний підземний паркінг на 200 місць, в якому також розміщені комори для зручності зберігання речей, що рідко використовуються.

А в межах вулиці Лемківської та проспекту Чорновола завершилось будівництво ЖК MillTown бізнес-класу. Це три житлових і три комерційних корпуси, включно з бізнес-центром класу А зі своїм паркінгом. Комплекс розташований в пішій доступності до історичного центру Львова.

Для тих, хто хоче жити ближче до природи, компанія «Інтергал-Буд» пропонує розглянути варіанти квартир в ЖК Wings у мальовничій частині Сокільників, що біля Львова. Тут заплановані підземний і гостьовий паркінги, а також є зручне транспортне сполучення з центром Львова.

Будівельна компанія «Інтергал-Буд» працює на ринку нерухомості вже 22 роки і є однією з найбільших девелоперських компаній в Україні. За цей час вона втілила понад 210 проєктів у сфері житлової та комерційної нерухомості, а ключі від квартири своєї мрії отримали понад 30 тисяч українських родин.