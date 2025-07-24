Девелопери застосовують нові проєєктні рішення та технології

Втілення правил цивільної оборони стало одним з нових трендів на ринку будівництва як житлової, так і комерційної забудови під впливом повномасштабної війни в Україні. Про це ідеться в матеріалі сайту «Інтерфакс-Україна».

За минулі роки стала поширеною практика формування приміщень подвійного призначення на базі підземних паркінгів, комерційних закладів у цокольних поверхах (кафе, пабів, ресторанів, салонів краси, SPA), трансформації підвалів будинків та споруд для використання як колективних сховищ.

Вибір нерухомості для облаштування оселі або бізнес-приміщення – особливий момент у житті кожної людини. Важливо, аби забудовнику можна було максимально довіряти. «Інтергал-Буд» – лідер серед приватних забудовників України. 21 рік досвіду та найінноваційніших рішень на ринку. Процес будівництва компанія веде власним коштом та не має жодної недобудови.

Як змінилась житлова забудова

У житловій нерухомості девелопери застосовують нові підходи у будівництві, зокрема:

будують більш товсті несучі бетонні стіни;

проєктують міцніші та більш захищені шахти для розміщення індивідуальних кімнат-укриттів за зразком Ізраїлю;

покращуються віконні технології – армовані шари або скло-тріплекс для захисту від вибухової хвилі та зменшення ризиків поранення;

використовують автономні бездротові інженерні технології та системи безпеки;

передбачають в житлі місця для встановлення твердопаливних камінів (з можливістю опалення та приготування їжі).

Окрім того, всі сегменти нерухомості адаптують конструкції під потреби маломобільних груп населення, підвищують контроль за їх відповідністю нормам.