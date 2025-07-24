За процес від виготовлення документації до здачі будинку відповідаиме одна організація, яка переможе на тендері

В Україні запускають експериментальний проєкт з відбудови, що дозволить швидше будувати чи відновлювати житло та будівлі соціальної інфраструктури. Про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко на своїй фейсбук-сторінці.

Суть проєкту полягає в тому, що держава замовлятиме будівництво «під ключ» без поділу на проєктантів та будівельників. Тобто одна організація і проєктуватиме, і будуватиме будинок, школу чи лікарню.

«Це європейська практика, відома як Design-build, такий підхід давно застосовується у ЄС як ефективний механізм», – говорить Юлія Свириденко.

Ринок нерухомості змінюється. Що залишається незмінним – це надійність «Інтергал-Буд». Компанія є ключовим гравцем українського ринку з 2003 року та є синонімом якісного житла. Серед головних переваг «Інтергал-Буд» – ведення будівництва за рахунок власних коштів та повна відсутність недобудов, низька щільність забудови, гарантія якості матеріалів та робіт, високі темпи будівництва та вчасне завершення проєктів.

Передбачається, що такий підхід зекономить час і гроші замовника робіт, адже ще на етапі проєктування підрядник сам зможе обрати оптимальне рішення для реалізації проєкту.

Експериментальний проєкт триватиме два роки, контролюватиме його хід віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба, а також Агентство відновлення.