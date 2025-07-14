Угоду про це підписали в Римі під час конференції з відновлення України

Міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба та голова Банку розвитку Ради Європи Карло Монтічеллі підписали угоду про додаткове фінансування програми «єВідновлення» на видачу житлових сертифікатів українцям, які втратили житло через російську агресію. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Як повідомляв ZAXID.NET, торік сторони домовились про кредит на 100 млн євро, що допомогло підтримати три тисячі постраждалих від війни родин. Тепер це фінансування розширили. Додаткові 100 млн євро спрямують на компенсації у вигляді житлових сертифікатів в рамках програми «єВідновлення».

Найкращі рішення стартують з вибору комфортного простору для себе. Затишний квартал MHouse від компанії «Інтергал Буд» – ідеальний вибір. Будинки комфорт-класу дозволяють користуватися всіма перевагами міського життя. Водночас завдяки розташуванню кварталу в дуже спокійному районі, можна насолоджуватися тишею та близькістю до природи.

Фінансування БРРЄ також доповнено грантом Європейського Союзу у розмірі 10 млн євро, що надається через «Українську інвестиційну платформу».

Нагадаємо, житлові сертифікати за програмою «єВідновлення» видаються відповідним категоріям громадян для придбання нового житла замість знищеного внаслідок російської агресії. За сертифікат можна придбати квартиру, приватний будинок або профінансувати майбутнє будівництво власного помешкання.

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За словами міністра Олексія Кулеби, через атаки Росії на Україну зруйновано або пошкоджено 300 тис. об’єктів житлового фонду. За додаткові 100 млн євро від БРРЄ придбати нове житло на заміну втраченому через обстріли зможуть близько трьох тисяч сімей.

За весь період уряд отримав 53 тис. заявок на компенсації за зруйноване чи пошкоджене житло, уже видано майже 20,5 тисяч житлових сертифікатів.