Найкращий час навести лад з документами на житло - саме зараз

За державною програмою «єВідновлення» українці можуть отримати до 500 тис. грн на ремонт пошкодженого унаслідок воєнних дій житла. Проте не всі можуть отримати ці гроші. Про часті причини відмови пише сайт The Page.

Які документи потрібні для оформлення виплати

Раніше ZAXID.NET писав про те, як подати документи на виплату за програмою «єВідновлення» та як проходить процедура оцінки руйнувань відповідно до недавніх змін в законодавство. Проте нагадаємо ще раз, які документи потрібні для того, щоб мати змогу отримати компенсацію від держави:

довідка про відсутність судимості (можна замовити онлайн через «Дію»);

згода співвласників за їх наявності;

документ, що підтверджує наявність пільг, якщо про нього було вказано в заяві;

копії документів, що підтверджують право власності;

за наявності іпотеки – оригінал згоди кредитора.

Найкращі рішення стартують з вибору комфортного простору для себе. Затишний квартал MHouse від компанії «Інтергал Буд» – ідеальний вибір. Будинки комфорт-класу дозволяють користуватися всіма перевагами міського життя. Водночас завдяки розташуванню кварталу в дуже спокійному районі, можна насолоджуватися тишею та близькістю до природи.

Хто не має права на компенсацію

Проте не всі можуть претендувати на компенсацію за програмою «єВідновлення». Так, не мають права на компенсацію засуджені за злочини проти національної безпеки України, мешканці в зоні активних бойових дій і на окупованих територіях.

Також в компенсації можуть відмовити, якщо людина зробила ремонт перед тим, як повідомила про руйнування і подалася на виплату. Тож не варто розпочинати ремонт в помешканні, поки не завершена вся процедура нарахування виплат. Комісія повинна надати висновки про компенсацію протягом 30 днів після отримання заяви. Далі у держави є ще пів року для зарахування грошей.

Головна причина відмови

Проте найбільша проблема – стосується приблизно 50% власників пошкодженого житла – це відсутність реєстрації права власності на квартиру чи будинок в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Якщо житло набуте у власність після 2013 року, то право власності автоматично реєструється в Держреєстрі. А якщо ні, то треба вносити дані у реєстр самостійно через ЦНАП, надавши необхідні паперові документи. Якщо документи втрачені, відновити їх дуже складно.