Сума компенсації залежить від пошкоджень і типу нерухомості

Росіяни продовжують атакувати домівки українців ракетами і дронами. У випадку пошкодження квартири чи будинку внаслідок такої атаки, можна отримати компенсацію від держави на ремонт за програмою «єВідновлення». Як це зробити, ідеться в матеріалі сайту The Page.

Як подати заяву про пошкодження майна

Подати заяву можна двома способами:

в додатку або на порталі «Дія»;

через ЦНАП.

Перший крок – повідомлення про пошкоджене/знищене житло. Воно має містити такі дані:

прізвище, ім’я, по батькові людини;

РНОКПП (ІПН), серію та номер паспорта;

контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти);

відомості про нерухоме майно: тип, загальна площа, інші технічні характеристики;

відомості про кількість людей, які проживали в нерухомості;

відомості про пошкодження або знищення нерухомого майна (дата та орієнтовний час настання події, опис пошкодження);

матеріали фото-, відеофіксації (за наявності).

Після проведення реєстрації інформаційного повідомлення людина автоматично отримує сповіщення через «Дію» про результат реєстрації. Далі треба подати заяву на компенсацію.

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Як підготуватись до візиту комісії

Комісія, що оцінює збитки, ухвалюватиме рішення про компенсацію. Перед її візитом потрібно підготувати документи:

довідку про відсутність судимості (можна замовити онлайн через «Дію»);

згоду співвласників за їх наявності;

документ, що підтверджує наявність пільг, якщо про нього було вказано у заяві;

копії документів, що підтверджують право власності.

розгляд заяви на компенсацію має тривати не більш як 30 календарних днів.

Нові правила

Уряд дозволив також проводити дистанційне обстеження пошкодженого або зруйнованого житла за програмою «єВідновлення».

Для дистанційного обстеження комісії будуть використовувати супутникові знімки, фото з БпЛА або матеріали, які надає сам власник, наприклад, фото чи відео з телефона. До таких знімків є чіткі вимоги:

фото має бути кольоровим, чітким і без спотворень;

файл повинен містити дату, час і геолокацію;

має бути видно ділянку, де стояв будинок, та саму зруйновану оселю;

потрібен загальний вигляд і щонайменше три фото з різних ракурсів, які підтверджують факт знищення;

обов’язково має бути видно пошкоджені конструкції: стіни, дах, перекриття;

на фото мають бути орієнтири: номер будинку, табличка з адресою чи інші ознаки, що дозволяють ідентифікувати об’єкт.

За потреби буде змога подати й інші докази: акти ДСНС чи поліції, свідчення очевидців тощо.

Яку компенсацію можна отримати

Програма «єВідновлення» передбачає кілька категорій ремонтів, від яких залежить сума компенсації:

ремонт категорії А – до 200 тис. грн;

ремонт категорії Б – 200-350 тис. грн для квартир; 200-500 тис. грн для приватних будинків.

Нагадаємо, що з березня 2025 року компенсацію може отримати не тільки власник майна. Якщо власник зник безвісти або вважається безвісно відсутнім, замість нього компенсацію може отримати опікун майна. А якщо власник потрапив у полон внаслідок війни, компенсацію може отримати хтось із його родини.