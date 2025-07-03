муніципальне орендне житло буде готове для проживання

В українських містах збудують низку муніципальних будинків, житло в яких здаватимуть в оренду вразливим категоріям за пільговою ціною. Про старт експериментального проєкту під час засідання уряду 2 липня повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає пресслужба уряду.

Будинки, замовником будівництва яких будуть громади, будуватимуть на основі проєктних рішень, що допоможе прискорити і здешевити процес. Фінансуватися проєкт муніципального орендного житла буде за рахунок місцевих бюджетів, а також за кредитні та грантові кошти партнерів.

Для кого буде муніципальне житло

В першу чергу муніципальне житло отримають:

ветерани;

рідні загиблих захисників;

військовослужбовці;

ВПО;

діти-сироти;

вчителі;

лікарі;

комунальники.

Яким буде муніципальне орендне житло

Уряд визначив чіткі критерії для помешкань. Зокрема, встановлено норму – 40 м² на сім’ю з двох осіб. Квартири мають бути придатними для проживання, з меблями та побутовою технікою.

Найкращі рішення стартують з вибору комфортного простору для себе. Затишний квартал MHouse від компанії «Інтергал Буд» – ідеальний вибір. Будинки комфорт-класу дозволяють користуватися всіма перевагами міського життя. Водночас завдяки розташуванню кварталу в дуже спокійному районі, можна насолоджуватися тишею та близькістю до природи.

Скільки коштуватиме оренда муніципального житла

Орендна плата визначатиметься за спеціальною формулою з урахуванням соціально-економічних умов конкретного регіону.

«Ставка набагато нижча за ринкову і тому доступна для родин з невеликим достатком. Орієнтовно в місяць за оренду однокімнатної квартири люди платитимуть близько шести тис. грн», – прокоментував Денис Шмигаль.

Нагадаємо, у Львові запрацював перший соціальний будинок із восьми для переселенців та пацієнтів лікарень екосистеми Unbroken.