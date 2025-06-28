Відкрито перший будинок із восьми запланованих

У Львові на вул. Миколайчука місто зводить соціальне житло. Вже відкритий перший будинок із восьми запланованих. У ньому живуть пацієнти лікарень екосистеми Unbroken та звільнені з полону захисники й захисниці України, які проходять реабілітацію. В майбутньому квартири тут можна буде орендувати за пільговими цінами. Як виглядає перше соціальне житло у Львові, ідеться в дописі на фейсбук-сторінці NE:Urban.

Перший будинок, що вже готовий, розрахований на 24 квартири. Тут є чотири однокімнатні квартири та 20 – двокімнатних. Інші корпуси комплексу – на різних стадіях будівництва.

Кожна квартира має кухню та санвузол, що є повністю безбар’єрними. Квартири обладнені усіма необхідними умовами для комфортного перебування у ній. З цікавого: вони мають вихід на спільний балкон, що сприяє соціалізації мешканців.

Фото NE:Urban

Щоб квартири не мали лікарняного вигляду, адміністрація разом з мешканцями прикрашає стіни та балкони рослинами і картинами. Також тут можна проживати з тваринами.

Найкращі рішення стартують з вибору комфортного простору для себе. Затишний квартал MHouse від компанії «Інтергал Буд» – ідеальний вибір. Будинки комфорт-класу дозволяють користуватися всіма перевагами міського життя. Водночас завдяки розташуванню кварталу в дуже спокійному районі, можна насолоджуватися тишею та близькістю до природи.

Термін перебування пацієнтів лікарень екосистеми Unbroken у комплексі може бути різним і залежить від загального стану людини, її соціальних потреб чи готовності переїхати в інше житло.

У майбутньому соціальне житло буде й надалі використовуватися для забезпечення потреб пацієнтів Unbroken, а також його можна буде орендувати за пільговими цінами тим категоріям людей, які місто визначить як пріоритетні.

У планах адміністрації – перетворення укриття у поліфункціональний простір, призначений, у тому числі, й для спільнототворенням. Це допомагатиме соціалізації мешканців та спільному проведення ними дозвілля. Благоустрій прибудинкової території, що включатиме дитячий майданчик, зону для воркауту, буде закінчений згодом.

Як повідомляв ZAXID.NET, проєкт «Житло для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та відновлення звільнених міст в Україні» профінансований Європейським Союзом та реалізований під управлінням НЕФКО. На спорудження соцжитла Єврокомісія виділила 19,5 млн євро грантових коштів, натомість місто за власний кошт проклало комунікації та займається обслуговуванням комплексу.